تعطل مثبت سيارته على سرعة 140 وشرطة دبي أنقذته

في عملية سريعة ومعقدة، تمكن فريق مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي من إنقاذ حياة مواطن تعطل مثبت سرعة سيارته على سرعة 140 كيلو متر/ ساعة، أثناء قدومه من إمارة الشارقة عبر شارع الإمارات، وذلك بالتنسيق مع الدوريات التي تعامل سائقوها بحرفية عالية في عملية الإنقاذ رغم السرعة والخطر الكبيرين.

وتمكن فريق شرطة دبي من تهدئة السائق وإبلاغه بضرورة إغلاق مفتاح التشغيل وفتحه بشكل متكرر، ورفع فرامل اليد وغيرها من الحلول التقنية، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل ما ضاعف شعور السائق بالخوف، واقترح من جانبه الاصطدام بحاجز الطريق أو مركبة أخرى حتى تتوقف سيارته لكن فريق العمل طلب منه العدول نهائياً عن هذه الفكرة، وطمأنه أن الدوريات لن تفارقه قبل أن تنقذه وتطمئن على سلامته.

ولجأ أحد الضباط بفريق العمل إلى حل أخير وهو تكليف دوريتين بالانطلاق بالسرعة ذاتها للسيارة وصدمها من الخلف، مشيراً إلى أنهم طلبوا من سائق السيارة عدم الضغط على الفرامل أو تحريك مقودها، وأن يحافظ فقط على مسارها وبدأت الدورية بتنفيد المهمة واقتربت بسرعة 140 كيلومتراً من السيارة ثم إصطدمت بها بحذر شديد وبحرفية عالية من خلال صدمات خفيفة ما أدى إلى تجاوب مثبت سرعة السيارة، وتمكن السائق إيقافها والخروج منها، وكان في حالة نفسية صعبة فتم تقديم الإسعافات العاجلة له والانتظار معه إلى أن استعاد توازنه.

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