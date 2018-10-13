4100 عقد زواج في أبوظبي منذ بداية العام

أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، 4100 معاملة لإجراء عقود الزواج على مستوى الإمارة، من بينها 1743 عقداً تم إجراؤه داخل مقار الدائرة، و2357 عقداً عبر المأذونين الخارجيين، وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر2018.

وأفادت دائرة القضاء، باستمرار تقديم الخدمات المتعلقة بعقود الزواج عبر القنوات المعتمدة والمتاحة أمام جمهور المتعاملين، سواء بالحضور شخصياً إلى مقر قسم عقود الزواج بدائرة القضاء لإجراء العقد من قبل المأذون الداخلي، أو حجز موعد مع المأذون الخارجي عن طريق الموقع الإلكتروني أو التواصل مع مركز الاتصال.

وأكدت الحرص على إتاحة الخيارين أمام المتعاملين عبر 40 مأذوناً شرعياً، للراغبين في إجراء العقود داخل إحدى وحدات قسم عقود الزواج من خلال عشرة أفرع موزعة على مستوى إمارة أبوظبي، أو إبرام عقد الزواج خارجياً، حيث ينتقل المأذون الشرعي إلى مكان وجود أطراف العقد وإتمام المعاملة إلكترونياً.

وأشارت إلى الاهتمام بضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات، بما يلبي متطلبات واحتياجات المتعاملين، والعمل على توظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة لإتمام المعاملة من خلال تطبيق “المأذونين الخارجيين” على الأجهزة الذكية، الذي يتيح إنهاء الإجراءات باستخدام الحاسب اللوحي “الآيباد”، عن طريق الحصول على بيانات الأشخاص المعنيين في العقد بطريقة سريعة وفعالة باستخدام جهاز قارئ البطاقة الإلكتروني، ثم تسجيل وتوثيق الزواج وإصدار العقد بشكل فوري عبر الجهاز المرتبط بالنظام الإلكتروني لدائرة القضاء، مما يسهم في توفير الوقت والجهد وضمان دقة البيانات.

وأضافت دائرة القضاء، أن “قسم عقود الزواج بإدارة الكاتب العدل والتوثيق، يوفر العديد من الخدمات الأخرى، تشمل الرد على أي استفسارات أو تساؤلات بشأن الزواج لجميع الجنسيات، فضلاً عن تقديم محاضرات توعوية، تعتمد على إرشاد وتوجيه وتوعية المقبلين على الزواج لمساعدتهم على بناء أسرة مستقرة، إذ يجري تنظيم تلك المحاضرات مع عملية إدخال البيانات من قبل المأذون الشرعي في المبنى الرئيس لدائرة القضاء، إذ يخضع الخاطبان وأسرتاهما والشهود للمحاضرة، لتعريفهم بقواعد الزواج السعيد وأسس بناء الأسرة والتركيز على أهمية التفاهم بين الزوجين”.

اقرأ ايضا

التعليقات