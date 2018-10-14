مارادونا: ميسي يذهب إلى دورة المياه 20 مرة قبل كل مباراة

انتقد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، مواطنه ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، بعدما قرر الابتعاد عن التانجو في الوقت الراهن، في وقت غريب وغير متوقع عقب قيامه من قبل بالدفاع عن ميسي عقب الخسارة في كأس العالم روسيا 2018.

وقال مارادونا، في تصريحات صحافية: “ميسي لا يصلح لأن يكون قائداً، لا جدوى من جعله القائد إذا يحتاج للذهاب إلى الحمام 20 مرة قبل كل مباراة هذا هو الحال، ميسي الأرجنتين ليس هو ميسي برشلونة، ليو البارسا مُختلف كليًا عن ليو الفريق الوطني، لكنه لاعب عظيم، هو أفضل لاعب في العالم رفقة كريستيانو رونالدو”.

وتابع: “دعونا لا نجعل من ميسي إلهاً ونعظمه كثيراً أريد أن أذهب لصالحه وأقول إنه لاعب عظيم لكن الأمر مُختلف تماما لا يمنح شيئا للمنتخب الوطني”.

وأضاف: “أتمنى العودة لتدريب المنتخب الأرجنتيني في يوم من الأيام ولو عدت لن استدعي ميسي حتى أجعله يُعيد حساباته ثم يأتي ويلعب مع المُنتخب كما أريد أنا”.

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