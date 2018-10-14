أبوظبي | صراع زوجين بعد الانفصال ينتهي بتمزيق ملابس طفل

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، قضية اتهام أب خليجي بالاعتداء وتعريض ابنه الذي لا يتعدى عمره سنتين للقسوة ، إذ قام بتمزيق ملابس ابنه التي خاطتها أمه لمنعه أبيه من تفتيشه، وفيما أجلت المحكمة القضية لسماع أقوال باقي الشهود بجلسة يوم 12 نوفمبر المقبل.

وقالت شاهدة أمام المحكمة أن والد الطفل يقوم برؤية ابنه الأسبوعية بعد انفصال الأبوين عبر مركز رؤية المحضونين، لكنها لم تشاهده يعتدي على ابنه ، وأضافت الشاهدة أن والد الطفل حضر إليها مشتكياً من أن طليقته تقوم بخياطة الملابس الداخلية للولد ما يجعله غير قادر على إنزالها أو فتحها، وأوضحت الشاهدة للمحكمة أن الأم أخبرتها سابقا أنها هي من قامت بخياطة ملابس الطفل .

وأفادت الأم الشاكية أمام المحكمة حين سئلت عن السبب، إلى أنها قامت بذلك، كون الأب كان يقوم بخلع ملابس الطفل الداخلية كي يطمئن أنه لم يحدث له أي إصابة أو عاهة، منوهةً أنها لم تقم بهذا الفعل إلا بعد أن لاحظت تفتيشه كل أسبوع وأوضح الأب لهيئة المحكمة أنه كان لديه شك بأن مكروهاً أصابه وقام بتفتيشه ومزق الخياطة .

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