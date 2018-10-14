800 مليون درهم تكلفة استضافة الدولة لكأس آسيا 2019

طالب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس الأمم الآسيوية الـ16 التي تستضيفها الإمارات في الفترة من الخامس من يناير حتى الأول من فبراير المقبلين، اللواء محمد حلفان الرميثي، بضرورة تكاتف الجميع خلف المنتخب الوطني، حتى يمكنه تحقيق طموحات الجماهير الإماراتية والشارع الكروي في هذه البطولة، مشيراً إلى أهمية الدور الكبير الذي تقوم به وسائل الإعلام المختلفة، لحشد الجماهير بمختلف انتماءاته من مواطنين ومقيمين خلف الفريق.

وأعلن الرميثي أن تكاليف استضافة بطولة الأمم الآسيوية الـ16 بلغت 800 مليون درهم، شاملة البنية التحتية، خصوصاً المتعلقة بإنشاء ملاعب جديدة، وتطوير بعض الملاعب القديمة الخاصة ببعض الأندية في أبوظبي ودبي والشارقة.

وأكد الرميثي أن الجميع يقدر قلق الشارع الكروي من المستوى الفني للمنتخب الوطني في الوقت الحالي، قبل انطلاق البطولة، بما لا يزيد على 80 يوماً، وقال «نحن نقرّ بالفعل بأن هناك أخطاء، وكان من الطبيعي أن توجد انتقادات للجهاز الفني ولاتحاد الكرة، لكن ما علينا هو الآن الوقوف خلف الفريق والجهاز الفني واتحاد الكرة، ويكون الحساب في نهاية البطولة .

اقرأ ايضا

التعليقات