تسريب جميع مواصفات هاتف هواوي القادم Mate 20

تلاحقت تسريبات هاتف هواوي Mate 20 الذي ستطلقه الشركة في الفترة القادمة، لكن التسريبات لم تتمحور حول صورة للهاتف أو معرفة مواصفات بسيطة، بل أنها شملت كافة مواصفات الجهاز الرائد القادم والذي يأتي بمواصفات مرتفعة.

وبحسب التسريب من الشاب المختص Ishan Agarwal، فإنه سيأتي مع معالج Kirin 980 أخر معالجات الشركة والذي أطلقته قبل شهرين وقالت أنه أكثر المعالجات كفاءة بالعالم، والذي تحدثت في نفس الوقت عن دعمه للجيل الخامس من تقنية الاتصالات؛ لكن كما يبدو فإنه يدعم الجيل الرابع فقط حيث أن الهاتف يدعم 4G على كلتا الشريحتين اللتان يمكن تركيبهما.

وبجانب المعالج، فسيحمل الهاتف ذاكرة رام بسعة 6 جيجا بايت ومعها مساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت والتي يمكن زيادتها بإضافة بطاقات ذاكرة خارجية تصل 256 جيجا بايت.

ويأتي الهاتف مع شاشة بقياس 6.39 بوصة بدقة 1440×3120 بكسل من نوع OLED التي تنتجها هواوي، والتي تدعم بصمة الأصبع المدمجة مع الشاشة.

أما بخصوص الكاميرا، فهي ثلاثية في الخلف وبدقة 40 ميجا بكسل، 20 ميجا بكسل، و8 ميجا بكسل لكل عدسة، بينما ستكون الكاميرا الأمامية بدقة 24 ميجا بكسل وستدعم تقنية فتح القفل من خلال التعرف على الوجه.

ويجلب الهاتف معه بطارية ضخمة بقدرة 4,200 ملي أمبير / ساعة، كما يحتوي منفذ USB-C والذي سيدعم الشحن السريع، كما أن الهاتف سيدعم الشحن اللاسلكي.

الهاتف سيأتي مع نظام تشغيل أندرويد باي 9.0 والذي بدوره قادم مع واجهة المستخدم من الشركة EMUI 9.0.

يُذكر أن صندوق الهاتف سيحمل وصلة USB-C وكذلك سماعة أذن من نفس النوع، بالإضافة إلى الهاتف وشاحن هواوي السريع 2.0.

وبحسب التقارير، فإن سعر الهاتف سيكون بحدود 1,000$.

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