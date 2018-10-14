شاهد بالصور | غابات لاوس المذهلة

تعرف لاوس بكونها موقع للغابات المتنوعة والمذهلة لاسيما حول نهر ميكونج، إذ أن 40% من هذه الدولة مغطى بالغابات.

تقع لاوس في جنوب شرق أسيا، يعبرها نهر ميكونج وسلسلة جبلية مذهلة، مغطاة باللون الأخضر بفضل الغابات التي يقع أغلبها في شمال شرق البلاد، وتشكل فينتيان عاصمتها، وموقع معبد لوانج المقام على موقع ولادة بوذا، بحسب الأسطورة.

وبحسب صحيفة “ذا جارديان” البريطانية، فإن إلى جانب ذلك، فهناك حياة برية متنوعة بحيوانات استثنائية منها النمور الأسيوية الشهيرة والظباة الأسيوية وقرود المكاك وطائر الذيال الفضي والنمس الهندي.

من بين هذه الأماكن الرائعة، منطقة نام إي فو لوي، وهي محمية طبيعية جبلية تقع على مساحة 4229 كلم مربع في شمال شرق لاوس وتشتهر بجبل “مونت فور أفر” الذي يتميز بلونه الأخضر المذهل.

وعلى الرغم من هذه الأنواع العديدة من الحيوانات، إلا أن العديد من المساحات آمنة ويعيش فيها مواطنين الذين يبنون منازل الأشجار داخلها، الأمر الذي يجعلها جنة لمحبي التنزه أسفل ظلال الغابات والأشجار المتشابكة.

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