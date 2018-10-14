“الموارد البشرية والتوطين” تطلق تطبيق “تدبير” الذكي لخدمات العمالة المساعدة

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيقا ذكيا يوفر حزمة من الخدمات الاجرائية والمعلوماتية المرتبطة بالعمالة المساعدة والتي تقدمها مراكز الخدمة ” تدبير”.

وقال خليل خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة “إن إطلاق تطبيق “تدبير” الذكي يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة ومبادراتها الرامية الى تعزيز استخدامات التطبيقات الذكية في مجال تقديم الخدمات بسهولة ويسر وإنجاز المعاملات على مدار الساعة ومن اي مكان بالشكل الذي يحقق تطلعات وسعادة المتعاملين وبما يتوافق وتوجهات الحكومة الذكية”.

وأضاف ” أن التطبيق يستهدف المتعاملين من الاسر واصحاب العمل الذين يرغبون في استقدام وتشغيل العامل المساعد طبقا لأي باقة من الباقات المقدمة في مراكز “تدبير”، فضلا عن استهداف العمالة المساعدة بمختلف فئاتها”.

واشار ” إلى أن التطبيق يتيح لمستخدميه الاطلاع على قائمة مراكز “تدبير” من حيث أسم المركز وموقعه الجغرافي ووسائل الاتصال به وأوقات العمل الرسمية و البحث عن العمالة المساعدة المتوافرة لدى المراكز وفقا لجنسياتهم والاطلاع على سيريهم الذاتية ومهاراتهم المهنية وخبراتهم العملية فضلا عن تقديم معاملات الكفالة الشخصية والاستقدام فضلا عن خدمة تدريب وتوجيه العمال وتقديم الشكاوى وغيرها من الخدمات التي يمكن الوصول اليها بسهولة ويسر.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة المساعدة إن تطبيق “تدبير” يوفر خصائص ومميزات عدة منها ميزة تلقي التنبيهات والرد على الاستفسارات المتعلقة بالإجراءات واللوائح المعمول بها في مراكز الخدمة “تدبير” وذلك من خلال المحادثة الكتابية.

وأوضح خوري ” انه سيتم تقديم المزيد من الخدمات اعتبارا من الأسبوع المقبل منها الاطلاع على ملف صاحب العمل وتلقي رسائل التوجيه والارشاد لاصحاب العمل والعمال فضلا عن خدمة ودفع الرسوم واستخراج وتجديد والغاء العقود وتصاريح العمل وخدمة احتساب مكافأة نهاية خدمة العامل المساعد.

يذكر أن تطبيق تدبير متوفر في متجري “جوجل” و”أبل ستور” تحت مسمى Tadbeer uae

وتقدم مراكز الخدمة “تدبير ” خدمات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة من خلال اربع باقات بسقوف سعرية محددة لكل باقة حيث توفر الباقة الاولى خدمة استقدام عامل مساعد من خارج الدولة على كفالة صاحب العمل ويقيم لديه خلال فترة التعاقد، بينما توفر الباقة الثانية خدمة توفير عامل مساعد مسجل على مركز الخدمة” تدبير” للعمل لفترة تعاقدية لا يسمح فيها بانتقال العامل كعامل مساعد مقيم على كفالة صاحب العمل.

وتوفر الباقة الثالثة خدمة توفير عامل مساعد مسجل على المركز للعمل لفترة تعاقدية يسمح بعدها بانتقاله كعامل مساعد مقيم ومسجل بملف صاحب العمل في حالة موافقة الاطراف المعنية في حين توفر الباقة الرابعة عامل مساعد مسجل على مركز الخدمة “تدبير” للعمل بنظام (ساعة – يومي – أسبوعي … إلخ).

يذكر ان مهن العمالة المساعدة تشمل ، مستخدم ، بحار ،حارس، راعي، سايس ، صقار، عامل ، مدبرة منزل، طباخ ، مربية أطفال ، مزارع ، بستاني ،مدرب خاص ، ممرض خاص ، مدرس خاص، مندوب خاص ، مهندس زراعي خاص وسائق خاص.

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