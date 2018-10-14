شاهد بالصور | حاملة المروحيات اليابانية كاجا

على رغم أن حاملة المروحيات اليابانية، كاجا ليست أكبر سفينة حربية في العالم التي تتنقل في البحار، إلا أن فريق هذه السفينة المكون من 500 شخص، يخوضون حربا يوميا من نوع آخر، وهو الحفاظ عليها نظيفة والتخلص من القاذورات.

وذكرت وكالة “رويترز” الإخبارية أنه مع غروب كل شمس، يبدأ جيش هذه الحاملة في التحرك على عجل، دون أسلحة، ولكن بالمماسح والمكانس والمنافض من أجل تنظيف هذه الحاملة من الغبار الذي تساقط عليها على مدار اليوم.

وعلى مدار 9 أيام، رافق صحفيين فريق هذه الحاملة خلال رحلة من أندونيسيا إلى سيريلانكا، حيث راقبوا عمليات التنظيف المتشددة التي يطبقها فريق الحاملة.

يقول، حاياتو نيشيدا، ضابط والرئيس المسئول عن تنظيف الحاملة:” أعتقد أن كاجا هي أنضف سفينة في أي مكان”، قبل أن يضيف:” نقوم بالتنظيف في وقت محدد وتقسم المهام على الجميع”.

تشير الوكالة إلى أن فريق الحاملة يقضون 30 دقيقة يوميا في التنظيف بنشاط كبير لكل ركن من هذه الحاملة، فمن تنظيظ الحمامت ومسح الأرضيات وتنفيض الغبار من شبكة الأنابيب العلوية، وتنظيف الأسلاك والفتحات بطول السقف، في هذه السفينة الحديثة في الجيش الياباني.

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