إجراء الاختبارات النهائية لـ”خليفة سات” لإطلاقه في 29 أكتوبر

أجرى فريق عمل من مركز محمد بن راشد للفضاء، الفحوصات التقنية النهائية على االقمر الصناعي “خليفة سات” الذي وصل إلى قاعدة الإطلاق في مركز تانيغاشيما الفضائي باليابان استعداداً لإطلاقه في 29 أكتوبر الجاري.

ويتم حفظ القمر الصناعي ضمن مساحة مصممة خصيصاً لذلك لحين موعد الإطلاق ويطلق على هذه المساحة اسم “مبنى تجميع المركبات VAB” حيث يتوجب على القمر الصناعي التواجد في هذه المنطقة قبل موعد الإطلاق خلال مدة تتراوح ما بين 5 أيام إلى 40 يوماً.

وخضع “خليفة سات” إلى اختبارات مختلفة تضمنت اختباراً وظيفياً للتحقق من أن جميع الأنظمة الفرعية تعمل بشكل جيد واختباراً خاصاً بسلامة البطاريات وما إلى ذلك من الاختبارات ذات العلاقة وتم تجهيزه لتأكيد سلامة وضعه على مركبة الإطلاق” الصاروخ H-IIA” كما تم تثبيته على المركبة استعدادا لإطلاقه وعملت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة على تزويد فريق العمل الإماراتي بكافة المرافق الضرورية لإجراء هذه الاختبارات.

وقال مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء يوسف حمد الشيباني، إن “إجراء الاختبارات التقنية اللازمة على “خليفة سات” أول قمر صناعي صنع 100% في الدولة تعد مرحلة هامة استكمالاً للتجهيزات التي يقوم بها المركز استعداداً لإطلاقه من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان الذي وقع الاختيار عليه لكونه أكبر مجمع لإطلاق الصواريخ في اليابان وأحد المواقع الفريدة في العالم التي تسمح مميّزاته بإطلاق الأقمار الصناعية وغيرها من المركبات الفضائية إلى المدار كما تتيح مرافقه المتعددة من تنفيذ سلسلة من العمليات مثل تجميع مركبات الإطلاق الصيانة إجراء الفحوصات النهائية على الأقمار الصناعية وتحميلها على مركبات الإطلاق ومتابعة عملية الإطلاق إلى جانب تتبع مركبات الإطلاق بعد الإقلاع”.

وأكد الشيباني أن “مركز محمد بن راشد للفضاء ملتزم بتنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة وتطلعاتها لاستكشاف الفضاء والاستثمار فيه ومضاعفة الجهود لتطوير هذا القطاع المرتكز على تعزيز الابتكار وبناء الكوادر الوطنية التي بفضلها اليوم حققنا هذا الإنجاز بتصنيع “خليفة سات” وقريباً إطلاقه ليبدأ العمل في مداره لمدة خمس سنوات لتوفير المعلومات والبيانات التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة”.

ومن جانبه، أوضح مدير مشروع “خليفة سات” في مركز محمد بن راشد للفضاء عامر الصايغ، أن “الاختبارات النهائية على خليفة سات الذي وصل إلى قاعدة الإطلاق في مركز تانيغاشيما الفضائي في موعده المحدد يؤكد نجاح الخطة الموضوعة من قبل مركز محمد بن راشد للفضاء لإطلاقه في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وهو ما يعكس المهنية العالية التي يتحلى بها المهندسون العاملون على هذا المشروع الضخم والبالغ عددهم 70 مهندساً ومهندسة من أبناء الدولة الذين نجحوا في تصنيع “خليفة سات” ويواصلون مهمتهم إلى حين إطلاقه”.

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