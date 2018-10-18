“طرق دبي” تكشف عن الجيل الجديد لفحص المركبات في جيتكس 2018

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات وعلى هامش مشاركتها في معرض جيتكس 2018، الذي انطلقت فعالياته في 14 واستمرت حتى 18 من شهر أكتوبر الجاري، عن البدء في تجربة الجيل الجديد لفحص المركبات باستخدام تقنيات مبتكرة ستلعب دورا مهما وحيويا في جعل هذه الخدمة أسرع وأسهل وأدق بالنسبة للهيئة وللمستفيدين من خدماتها على حد سواء.

وتفصيلا، قال عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: “نحن نعمل بشكل متواصل لكي تسهم الهيئة بشكل فعّال في تحقيق توجّه الحكومة الرشيدة لجعل دبي أذكى وأسعد مدينة في العالم وذلك من خلال الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة الفائقة التطوّر وخاصة تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف آل علي: “في عصر التكنولوجيا وثورة المعلومات، ما زالت تقنية فحص المركبات تعتمد على مراحل الفحص التقليدية والعنصر البشري بشكل كامل، وهذا ما دفع بهيئة الطرق والمواصلات إلى إحداث قفزة نوعية نحو المستقبل وذلك من خلال ابتكار جيل جديد من الحلول والمبادرات المتقدّمة لتقديم عمليات الفحص الفني في إمارة دبي بجودة ودقة عاليتين بهدف الوصول لأعلى مستوى من التميز واسعاد الناس ورضاهم.”

وأوضح أن الهيئة ممثلة بمؤسسة الترخيص تعكف على تصميم حلول فعّالة من خلال جيل جديد في الفحص الفني للمركبات باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والمبتكرة خصيصا من قبل الهيئة لهذا المجال والتي ترتكز على ثلاثة محاور هي: روبوت فحص المركبات الذكي (Smart Inspection Robot) ذاتي الحركة بحيث يقوم بعدد من الخطوات ومنها تصوير رقم لوحة المركبة ومن ثم يتحرك تحت المركبة المُراد فحصها ويقوم بتصوير وكشف وارسل البيانات بشكل فوري إلى غرفة تحكم في مركز الفحص الفني وتسجيل أي أعطال أو ملاحظات، وربطها مع نظام الفحص الفني المركزي في الهيئة.

“والنظّارة الذكية لفحص المركبات (Smart Vehicle Inspection Glasses) المدعمة بأحدث تكنولوجيا الواقع المعزز (Augmented Reality)، فمع وجود كم هائل من البيانات و المعلومات الواجب توافرها لدى فاحص المركبة اثناء فحصها فسيرتدي الفاحص النظّارة الذكية والتي ستقوم بدورها بتوفر جميع تلك المعلومات والبيانات مباشرة وأثناء عملية الفحص وذلك لزيادة دقة الفحص وتشخيص أعطال المركبة باستخدام الواقع المعزز خاصة في عمليات فحص المركبات ذات التكنولوجيا العالية بالإضافة إلى لتسجيل عمليات الفحص وتسهيل عمليات التدقيق وضمان الحوكمة.”

“وجهاز قراءة الأعطال وفحص المركبات على الطريق (Onboard Diagnosis) (OBD) وذلك من خلال الاتصال مع كمبيوتر المركبة لقراءة المعلومات والأعطال، التي يستقبلها الكمبيوتر من المركبة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى زيادة الاستفادة من هذه الأجهزة بالدمج مع روبوت فحص المركبات الذكي لتسهيل عمليات الفحص الفني بالإضافة إلى دراسة زيادة استخدام هذه التكنولوجيا لتقديم خدمات مميزة لجميع مالكي المركبات الخفيفة وذلك بهدف تحقيق أعلى معايير الأمن وسلامة المركبات.

وأكّد المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بأن هذه التقنيات المبتكرة من الجيل الجديد للفحص الفني تتكامل مع تحقيق رؤية الهيئة المتمثلة بـ (تنقل آمن وسهل للجميع) وليصبح الفحص الفني في إمارة دبي في أي وقت وفي أي مكان.“

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