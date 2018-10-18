وفاة مسن واثنان من أحفادة اختناقاً بحريق شقة سكنية في عجمان‎

توفي رجلٌ مسن واثنان من أحفاده اختناقا بدخان ناجم عن حريق نشب في شقتهم بمنطقة الراشدية في إمارة عجمان.

وحول تفاصيل الحادثة قال سعادة العقيد خالد محمد النعيمي نائب مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان أن بلاغاً وصل إلى غرفة العمليات يفيد بوقوع حريق بشقة سكنية في أحد البنايات في إمارة عجمان.

وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة والدفاع المدني من منطقة الاختصاص إلى مكان الحادث، وبدخولهم إلى الشقة تبين أن أحد الغرف احترقت وانتشار الدخان الناجم عنها، ليتسبب بوفاة الجد البالغ من العمر ٦٩ عاماً وحفيداه طفل في الرابعة من عمره وشقيقته البالغة من العمر عامين من الجنسية المصرية، جميعهم توفو اختناقاً بالدخان، كما قدمت الشرطة المجتمعية الدعم الكامل لذوي المتوفين وعملت على توفير مكان مناسب لإيوائهم ومساعدتهم في مصابهم.

وأعرب نائب مدير عام العمليات الشرطية عن بالغ أسفه لوقوع الحادث المؤسف والمؤلم، وتقدم بأحرّ التعازي وصادق المواساة لأسرتهم. داعياً الجمهور إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة والتأكد من صيانة معدات إطفاء الحريق اليدوية والمتنقلة، لافتا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحريق

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