مانشستر يونايتد يتمسك بلوك شو لـ5 مواسم

بواسطة / بتاريخ 2018-10-18 في 6:50 م /
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لوك شو

توصل ظهير أيسر مانشستر يونايتد لوك شو لاتفاق مع الفريق الإنجليزي لتجديد عقده لمدة 5 أعوام.

وكان العقد الأصلي لشو (23 عاماً) لاعب منتخب إنجلترا ينتهي الصيف المقبل.

وتأثرت مسيرة شو بالإصابة حيث اقتصرت مشاركاته مع مانشستر على 75 مباراة فقط.

ولكن شو استعاد عافيته بشكل جيد هذا الموسم وشارك في أغلب المباريات مع مانشستر منذ بدايتها.

وبعد ارتفاع مستواه بشكل ملحوظ هذا الموسم قرر مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت استدعاؤه للمنتخب الوطني.

وانضم شو إلى صفوف مانشستر يونايتد قادماً من ساوثهامبتون في 2014 مقابل 27 مليون جنيه إسترليني.

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