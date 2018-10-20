التربية : 311 طالباً حرمتهم «غفلة المدارس» من أداء الامتحانات

قالت إدارة التقويم والامتحانات، التابعة لوزارة التربية والتعليم، إنه تبين وجود طلبة كان يحق لهم دخول امتحان المؤجل والإعادة، إلا أن إدارات مدارس لم تنتبه إلى ذلك» .

وأضافت الإدارة أن عدد الطلبة الذين حرموا دون ذنب من أداء الامتحانات بلغ 311 طالب وطالبة موزعين على الصفين التاسع (306) طلاب، والثامن (5) طلاب، مضيفة أن ذلك جاء نتيجة وقوع قصور وعدم تنسيق وغياب للمتابعة من قطاع العمليات لإدارات المدارس» .

وكان أولياء أمور تظلموا من نتائج أبنائهم، وأرجعت إدارة التقويم والامتحانات هذا «الخلل أو القصور إلى احتمالية عدم تحديث طباعة الكشوف، أو لأي أسباب أخرى” .

وأكدت الإدارة أنه «بعد التواصل مع مدارس عدة، تبين بالفعل بقاء طلبة في صفوفهم باعتبارهم (راسبين)، على الرغم من أن لهولاء الطلبة فرصة مستحقة لإعادة الامتحان» .

ووفقاً للإدارة ،تصدرت مدارس الشارقة القائمة بنصيب 10 مدارس، والطلبة 105 طلاب وطالبات، تليها دبي بواقع ست مدارس، و113 طالباً وطالبة، منهم خمسة طلاب في الصف الثامن، ثم الفجيرة بنصيب خمس مدارس، و30 طالباً، وثلاث مدارس في كل من رأس الخيمة وعجمان، وبلغ عدد الطلبة في الأولى 26 طالباً، مقابل 14 طالباً في الثانية، وتذيلت أم القيوين القائمة بمدرسة واحدة، يبلغ عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول امتحان الإعادة والمؤجل فيها 23 طالباً.

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