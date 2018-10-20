إلزام خليجية بسداد شيك قيمته 50 ألف درهم لزوجة طليقها

قضت محكمة الشارقة المدنية بإلزام سيدة من جنسية خليجية بدفع شيك قيمته 50 ألف درهم لزوجة طليقها ، وذلك بعد أن حررته من دون وجود رصيد كافٍ لها في البنك، كما قضت المحكمة بتغريمها 1500 درهم إضافية .

وكانت زوجة من جنسية خليجية رفعت دعوى مدنية في حق «طليقة زوجها» تتهمها خلالها بمنحها شيك من دون رصيد قيمته 50 ألف درهم، بعد عدم تمكن المتهمة من سداد المبلغ وإنكارها منح الشيك.

وقال محامي الزوجة السابقة أن وقائع القضية كلها مبنية على دوافع انتقامية، لكون موكلته كانت الزوجة الأولى لزوج المدعية، ولعدم قدرة موكلته على تحمل الحياة في وجود زوجة ثانية طلبت الطلاق، وبالفعل بعد خلافات ومناقشات عدة حصلت على الطلاق.

وأضاف المحامي على الحمادي: «طالبنا الزوج بعد الطلاق بدفع مؤخر الصداق المحدد كاملاً، وبالفعل بعد عدة جلسات معه تم الحصول على المؤخر، ثم تفاجئنا بعد ذلك بأسبوع واحد بتقديم الزوجة الثانية بلاغاً في حق موكلتي تتهمها بتحرير شيك بدون رصيد بقيمة 50 ألف درهم لها، في وقت لم تكن هناك أية علاقة أو تعاملات تجمعهما عدا ارتباطهما برجل واحد” .

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