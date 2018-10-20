بلدية مدينة أبوظبي تطلق الخرائط الجيولوجية الرقمية لتراخيص البناء

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي مشروعاً متطوراً يتمثل بنظام الكتروني ذكي يحتوي على قاعدة لبيانات التربة (GIMS) والذي يشمل كافة البيانات الجيوتقنية والجيوفيزيائية والهيدرولوجية والبيئية والتي تظهر أيضا بشكل خرائط جيولوجية تفاعلية.

ويأتي هذا المشروع تجسيدا لخطة إمارة أبوظبي والتي تشكل مخططاً استراتيجياً تم تصميمه لتوجيه نمو وتنمية أبوظبي ولتحقيق رؤية الإمارة الطموحة للمستقبل، ومواصلة العمل على إقامة مجتمع حديث واقتصاد تنافسي مستدام منفتح عالمياً متمثلاً بتطور رقمي عالمي رائد في مجال الابتكار والتطور.

وضمن إطار سعي بلدية مدينة أبوظبي المستمر لإسعاد المتعاملين ورفع درجة الرضا عن مستوى تقديم الخدمات الحكومية تعمل البلدية على رفع كفاءة الخدمات المقدمة وذلك من خلال استمرارية تطوير وتحسين العمليات والإجراءات الداخلية والخارجية وأتمتتها والذي من شأنه أن يساهم في تطبيق التحول الرقمي للخدمات على مستوى إمارة أبوظبي.

رؤية المشروع

على الصعيد ذاته أكد المهندس خلفان سلطان النعيمي – المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن في بلدية مدينة أبوظبي أن من أهم أهداف هذا المشروع لصانعي القرار ومخططي السياسات المستقبلية هو توفير خريطة شاملة للتربة، وقواعد بيانات متكاملة عن تربة كل منطقة والاستخدامات الصالحة لها خصوصاً في مرحلتي التصميم والتنفيذ للمباني من خلال عمل الدراسات الجيولوجية قبل إنشاء المشاريع الضخمة مثل المجمعات السكنية والمباني والأبراج الشاهقة والجسور والأنفاق، كما يهدف المشروع أيضا إلى توفير سجلات متكاملة مدعمة بالخرائط عن نوعية تربة الأراضي لكل منطقة في مدينة أبوظبي في قاعدة بيانات مركزية موحدة للاستفادة منها من قبل كل الجهات الحكومية ذات العلاقة والمطورين في مدينة أبوظبي، بالإضافة إلى ذلك يهدف المشروع إلى التسهيل على المهندسين والموظفين في استخدام خرائط التربة في الدراسات والتحليل وإظهار نتائج بيانات التربة (نوع التربة وعمقها، طبقات التربة وامتدادها، ومستوى منسوب المياه الجوفية، الخواص الكيميائية والفيزيائية) على شكل خرائط جيولوجية.

من جانبه أكد المهندس محمد عمر باصليب مدير إدارة تراخيص البناء في بلدية مدينة أبوظبي أن مشروع النظام الجيوتقني GIMS والخرائط الجيولوجية الرقمية يعتمد بشكل أساسي على تجميع كافة بيانات التربة من مختلف المصادر المعتمدة وإدراجها في النظام الالكتروني الذكي بغرض تحليل تلك البيانات ودراسة التحديات الموجودة في تربة مدينة أبوظبي في مختلف المناطق، وإيجاد الحلول التي تتناسب مع طبيعة ونوعية كل منطقة.

وأضاف أن آلية تجميع بيانات التربة قد تحولت من البيانات الورقية أو الممسوحة ضوئياً إلى البيانات الرقمية باستخدام برامج متخصصة يتم تحليلها ومعالجتها في قاعدة بيانات خاصة بها والتي تم ربطها لتحديث الخرائط الجيولوجية تلقائياً وبشكل مستمر، حيث تساهم تلك الخرائط في إفادة المستثمرين والملاك في مجال التطوير والبناء العمراني في مدينة أبوظبي، و تشكل رافداً دقيقاً للعاملين في مجال الأبحاث العلمية الجيولوجية وتحليل البيانات بصورة مبسطة وأكثر دقة وذلك تجسيدا لرسالة البلدية التي ترتكز على الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية وإنشاء مدينة ذكية متميزة تتوافر فيها أفضل سبل العيش ومقومات النجاح.

وأِشار مدير إدارة تراخيص البناء في قطاع تخطيط المدن إلى دقة وجودة بيانات التربة التي تحفظ في قاعدة مركزية موحدة في بلدية مدينة أبوظبي، وأنه يتم تجميع التقارير من مختلف الجهات الحكومية والخاصة المشاركة والقائمة على أعمال البناء بغرض الحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة الخاصة بطبقات وخصائص التربة وتنقيتها وإعادة التدقيق عليها من قبل مهندسين مختصين في الإدارة.

وقال: يتم تطبيق وتنفيذ المشروع من خلال عدة مراحل بحيث تشمل المرحلة الأولى إنشاء خرائط للتربة ثنائية الأبعاد والتي تم الانتهاء منها حاليا ومتوافرة على النظام الإلكتروني الخاص متضمنة وصف طبقات التربة لكل منطقة منفردة متمثلة بمقطع جيولوجي مبني على معايير فنية ثابتة تتناسب مع مساحة كل منطقة وعرضها موضحة عليها مناسيب المياه الجوفية وأماكن التحديات الجيولوجية إن وجدت.

ونوه أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل تحويل تلك البيانات إلى خرائط ثلاثية الأبعاد (360◦) باستخدام أحدث البرامج المتخصصة، ودعا إلى ضرورة الاستفادة من تلك البيانات في مراحل أخرى ذات طابع تكنولوجي متطور ومبتكر كون تلك البيانات تساهم في توفير الجهد والوقت والمال على كافة المتعاملين مع إدارة تراخيص البناء.

مراحل وخطوات

بدأ المشروع بإنشاء موقع إلكتروني يحتوي قاعدة أراضي وأحواض مدينة أبوظبي وتم ربطه من قبل مهندسين مختصين بقاعدة تركيبية لإدخال البيانات الجيومكانية متضمنة الإحداثيات الجغرافية لكل نقطة ووصف الطبقات لها على أعماق مختلفة، ومن ثم عمل تصميم فني (Three Dimension Model) لجسات (عينات) ثلاثية الأبعاد ومعرفة مستوى المياه الجوفية واتجاه حركة المياه من قبل فريق العمل عن طريق استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة وإعداد كافة المعادلات الرياضية والتحليلات المنطقية لاستخراج قوة وسعة تحمل التربة لجميع الأراضي وإعداد كافة الدراسات والتحليلات الجيولوجية والفيزيائية لاستخراج خرائط التحليلات الجيوفيزيائية بحسب دراسة آلياتها المختلفة وغيرها لارتفاع مناسيب المياه الجوفية والكهوف ومن ثم عرضها وربطها في المتصفح الجغرافي “مكاني”.

وبهذا الخصوص، أوضح المهندس / أحمد صادق المرزوقي – رئيس قسم هندسة التربة في إدارة تراخيص البناء أن مشروع خريطة أبوظبي الجيولوجية يتكون من مرحلتين أساسيتين، الأولى شملت تصميم نظام إدخال بيانات تقارير فحص التربة لمدينة أبوظبي من الصيغة الممسوحة ضوئياً إلى الصيغة الرقمية، والمرحلة الثانية تضمنت تصميم نظام لاستخراج خرائط التربة ثنائية الأبعاد، و البلدية حاليا بصدد تجهيز وإعداد مرحلة تصميم نظام لإنشاء واستعراض خرائط التربة ثلاثية الأبعاد.

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