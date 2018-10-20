الإمارات التاسعة عالمياً في صناعة اليخوت

أكد مسؤولون في شركات لتصنيع القوارب واليخوت، أن الدولة أصبحت تعد مركزاً إقليمياً وعاصمة لصناعة اليخوت في المنطقة، في وقت حلت بالمرتبة التاسعة عالمياً في هذه الصناعة، بحسب دراسة دولية.

وأشار هؤلاء إلى أن مصانع اليخوت الإماراتية تصدر لمختلف دول العالم من أوروبا وآسيا وأميركا ودول مجلس التعاون، متوقعين أن يشهد معرض أبوظبي الدولي للقوارب صفقات وعمليات بيع وشراء كبرى” .

ويأتي ذلك على هامش انطلاق المعرض، الذي انطلق أول من أمس، حيث يتخصص في صناعة القوارب واليخوت الفاخرة ومعدات الرياضات المائية وأدوات الصيد، ويستقطب 270 شركة عارضة من 25 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وأستراليا، ومن المتوقع أن يستقطب 20 ألف زائر.

وقال أحمد العميري الرئيس التنفيذي لمجموعة سيز آند ديزيرتس الوكيل الحصري لشركة إزيموت بالشرق الأوسط، إن الإمارات تعد أكبر سوق في المنطقة لتصنيع اليخوت، حيث إنها تعد مركزاً إقليمياً لليخوت في المنطقة وذلك لعدة أسباب منها توفر المراسي لليخوت والبنية التحتية اللازمة وعلى مستوى عاليوأكد العميري أن الإمارات حلت في المرتبة التاسعة عالمياً في إنتاج اليخوت الفاخرة، بحسب دراسة عالمية متخصصة بصناعة اليخوت وأوضح العميري، أن الإمارات تشهد نمواً في عدد اليخوت لا سيما كبيرة الحجم، ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات اليخوت في الإمارات 8% خلال العام الحالي.

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