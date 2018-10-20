مربع إنشاء الرسالة في Gmail يدعم الآن خدمة دروب بوكس

في يوليو الماضي وتحديدًا في مؤتمر Google Next، أعلنت الشركة عن سماحها لمطوري التطبيقات الخارجية ببناء الدعم لتطبيقاتهم مباشرة في مربع إنشاء الرسالة لخدمة Gmail، أنذاك كانت بعض الخدمات المتاحة أمثال Box و Atlassian و Egnyte، واليوم في إضافة جديدة، أصبحت الخدمة السحابية دروب بوكس “Dropbox” متاحة في هذا المُربّع وتحديدًا من على سطح المكتب.

حيث الآن مع إضافة هذا الاختصار، سيتمكن المستخدم من تحميل ملفاته في خدمة دروب بوكس مباشرة على جيميل وإرسالها، في نفس السياق هناك إصدار تجريبي يدعم حاليًا نظام تشغيل أندرويد، حيث أبرز مميزاته دعم Gmail لبطاقات جدول الرحلات، بحيث ستظهر الآن تواريخ وأوقات المراحل القادمة من الرحلة.

أخيرًا ميزة اختصار دروب بوكس تصل للمستخدمين بشكل تدريجي، أما الإصدار التجريبي على أندرويد فيمكنك تحميله بملف APK من هنا.

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