شاهد بالصور | الفلاحون يتركون مهنتهم في كمبوديا

بواسطة / بتاريخ 2018-10-20 في 12:48 م /
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موجات من الحرارة والجراف تدمر المحاصيل والمزروعات في المناطق الريفية في كمبوديا لتجبر الكثير من المزارعين على مغادرة حقولهم والعمل في صناعة طوب البناء, التي تشهد إزدهار كبيرا في البلاد.

وبحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، فإن التغيرات المناخية تسببت في تدميرات واسعة للمحاصيل، وأجبر المزارعون على تغيير مهنتهم، إذ أصبحوا محاصرين في عبودية الديون.

تشير الصحيفة إلى أن صناعة طوب البناء تلقى ازدهارا في كمبوديا والتي تعتمد على التربة الطينية لهذه الأراضي.

وأجرى المصور توماس كريسفوفوليتي زيارة إلى كمبوديا لاستكشاف الواقع وراء البحث الذي أجرته جامعة لندن، الذي أظهر أن المزارعين يكافحون أمام الديون، ويضعون حياة أسرتهم في الخطر في مصانع الطوب الخطيرة.

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