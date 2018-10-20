مارسيلو: نحن مع لوبيتيجي حتى الموت.. لا تكرروا ما حدث مع بينيتث

ريال مدريد واصل نتائجه الكارثية، وسقط على ملعبه أمام ليفانتي، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، ليكون قد خسر 3 مباريات وتعادل مرة في آخر 4 مباريات بالدوري.

وقال مارسيلو بعد المباراة: “لقد قمنا بعمل عظيم اليوم، إلا أن الكرة رفضت الدخول. المدرب يرغب في أن نستعيد الثقة، لقد سددنا 33 مرة والكرة أبت الدخول. علينا أن نبقي رؤوسنا عالية حتى نعود لسكة الانتصارات”.

مضيفا: “ليفانتي لم يقم بالشيء الكثير اليوم، لقد استغلوا أخطاءنا في بداية المباراة، ونحن حاولنا إدراك التعادل على الأقل، قاتلنا حتى الموت وقدمنا كل ما نملك”.

وتلقى مارسيلو سؤالا يخص العقم التهديفي وهل الفريق في حاجة إلى مهاجم، فانفجر البرازيلي في وجه الإعلام: “هذا سؤال لا يوجه لي، أذكر عندما غاب رونالدو عن التسجيل لفترات، قالت الصحافة أن ريال مدريد في حاجة إلى مهاجم، ولذا قام بمقاطعهم وأغلق فمه ولم يعد يصرح. من غير العادل أن يتم تقييم المهاجمين منذ بداية الموسم. ليس من العدل أن تسألني عن رأيي الآن. نحن قلقون، ضغط اللعب في ريال مدريد عظيم للغاية، علينا أن نواجه الكاميرات فوق أرض الملعب، لسنا خائفين، ولكننا قلقين”.

قبل أن يدعم مدربه بشكل كامل، ويذكّر الصحافة بالضغوطات الكبيرة التي وضعوها على رافا بينيتث المدرب الأسبق: “نحن مع لوبيتيجي حتى الموت، إنه يخبرنا بتعليمات واضحة والتناغم جيد بيننا، علينا أن ندعه يقوم بعمله. تكررون ما فعلمتوه مع بينيتث، لا تتركون المدرب يعمل”.

مارسيلو أنقذ ريال مدريد رقم سلبي قياسي، بتسجيله هدف فريقه الوحيد في المواجهة، بعد 481 دقيقة متتالية من الصيام التهديفي في مختلف المسابقات، لتكون ثاني أسوأ سلسلة بعد عقم موسم 19841985 التي وصلت إلى 495 دقيقة حينها.