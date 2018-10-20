هواوي تخطط لإطلاق هاتف قابل للطي في 2019

كشفت تصريحات عن خطط لهواوي لإطلاق هاتف قابل للطي يدعم تقنية 5G خلال العام المقبل.

تصريحات هواوي حول الإصدار القادم من الهواتف الذكية القابلة للطي، جاءت عبر الرئيس التنفيذي للشركة Richard Yu، الذي أكد على أن هذه الفئة من الهواتف ستكون من بين إصدارات الجيل القادم من هواتف هواوي المقرر إطلاقها في 2019.

كما أكد الرئيس التنفيذي لموقع Digital Trends أن الإصدار الجديد من الهواتف الذكية القابلة للطي سيأتي أيضاً بدعم تقنية 5G.

إلا أن هذا الإصدار لم يتم الإنتهاء من تطويره للمستخدمين بشكل كامل في الوقت الحالي، نظراً لتركيز الشركة على إطلاق الإصدارات المميزة الأخيرة ومن بينها هاتف Mate 20 X المميز بشاشة 7.2 إنش.

لذا مازالت الأسواق في ترقب لوصول الإصدار القابل للطي من عمالقة تصنيع الهاتف، حيث مازالت بعض التوقعات تشير إلى أن تقنية العملاق الكوري سامسونج سيكون لها الريادة في هذه الفئة من الهواتف.

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