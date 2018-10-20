شاهد بالصور | إل ألتو .. المدينة الساحرة في بوليفيا

استطاعت مدينة إل ألتو، في بوليفيا أن تسرق الأضواء من العاصمة، لا باز، بفضل تفاصيلها المعمارية المذهلة وواجهات المباني الرائعة إضافة إلى الحراك الاجتماعي والثقافي الذي تشهده المدينة.

وتوضح صحيفة “ذا جارديان” البريطانية أن مدينة ألتو، ثاني أكبر المدن في بوليفيا، هي مقر لأعلى مطار دولي في أمريكا اللاتينية على ارتفاع 4061 متر، كما أنها مكان للهروب من العاصمة، لا باز، الواقعة على بعد 15 كلم.

وتشير الصحيفة إلى أن إل ألتو استطاعت أن تخرج من الظل، بفضل معمارها المتمرد، وكذلك وسائل التنقل عن طريق السيارات المعلقة بالكابلات، إضافة إلى تعيين سيدة كعمدة لها، وهي سولداد شابتيون.

وتقع مدينة إل ألتو فوق مرتفعات جبال ألتيبلانو، وتشهد المدينة نموا حضاريا متسارعا مع سكان يصل إلى مليون مواطن.

وتشير الصحيفة إلى أن المدينة تضم أيضا واحدا من أكبر الأسواق في أمريكا اللاتينية، وهو سوق فاريا 16 دي جوليو، كما أنها تضم مباني مغطاة بجداريات ذات تعبير نفسية، والتي أصبحت العلامة الرئيسية لهذه المدينة.

وبدأت هذه الموجة من المباني في عام 2005، مع اتجاه المهندسين المعماريين في هذه المدينة إلى خلق لمحة من الجمال على المباني، بالعديد من الألوان المذهلة والرسومات المعبرة.

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