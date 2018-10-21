وزارة الاقتصاد : لا تأثير سلبي للضريبة على إنفاق الأسر

طالب مستهلكون بزيادة العروض والتخفيضات على السلع في أسواق الدولة، وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف السلع التي يوجد طلب كبير عليها من جانب المستهلكين، وتحمل عدد أكبر من منافذ البيع ضريبة القيمة المضافة نيابة عن المستهلكين، والعمل على استقرار الأسعار وعدم زيادتها.

وأشاروا، إلى وجود زيادات في أسعار بعض السلع التي لا ترتبط مباشرة بالضريبة، لكنها أثرت في المستهلكين، لافتين إلى أن مخاوف المستهلكين تكمن في حدوث ارتفاعات جديدة، خلال الفترة المقبلة، في الأسعار.

وطالب خبراء، الشركات الكبيرة، التي تحقق أرباحاً كبيرة، بأن تعفي المستهلكين من الضريبة لفترة زمنية مؤقتة وزيادة العروض، خصوصاً على السلع الغذائية.

من جانبها، قالت وزارة الاقتصاد إنه لا يوجد أي تأثير سلبي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في إنفاق الأسر بالإمارات، مؤكدة أن مسألة تحمل منافذ وشركات للضريبة نيابة عن المستهلكين، أمر مشجع لكنه «اختياري»، تقرره هذه الشركات والمنافذ بنفسها، وليست أمراً إلزامياً.

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