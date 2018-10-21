برشلونة يعلن غياب ميسي لـ 3 أسابيع بسبب “كسر في الذراع الأيمن”

برشلونة أصدر بيانا رسميا مساء أمس السبت كشف من خلاله “ميسي تعرض لكسر في الذراع الأيمن وسيغيب لمدة 3 أسابيع”.

غياب ميسي لمدة ثلاثة أسابيع يؤكد بشكل رسمي غيابه عن مواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا ومواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو المنتظر.

برشلونة يستعد لمواجهة إنتر يوم الأربعاء في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يضرب موعدا مع ريال مدريد يوم الأحد في كلاسيكو الدوري الإسباني.

فترة التوقف الدولي المقبلة تبدأ في الفترة ما بين 12 إلى 20 من شهر نوفمبر المقبل.

الفريق الكتالوني سيلعب قبل فترة التوقف الدولي أمام ريال مدريد ورايو فاليكانو – خارج أرضه – وريال بيتيس في الدوري الإسباني. وأمام إنتر مرتين في دوري أبطال أوروبا وضد ديبورتيفا ليونيسا في كأس ملك إسبانيا.