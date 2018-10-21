شاهد بالصور | المنتجع المتجمد في اليابان

بقمم أكواخ ثلجية وكابينات داخل الأرض وغرف من الثلج، يعد منتجع هوشينو تومامو واحدا من الأماكن المذهلة في اليابان، إذ أنه مكون كاملا من الثلج.

يوضح موقع “مودرن ميت” المهتم بالتصوير، أن هذا المنتجع هو أجمل مكان لقضاء إجازة خلال موسم الشتاء، مع بدء هذا الموسم، لاسيما لمحبي العيش في الجليد.

يقع في مدينة شيموكابو الهادئة، هذا المنتجع هو مكان مثالي لتجربة العيش في درجة حرارة متجمدة في اليابان، فمن نهاية العام وحتى شهر فبراير، يتحول هذا الفندق إلى أعجوبة، بفنادق فخمة من الثلج.

فباستثناء وسائد النوم، فإن كل شيء في المنتجع والغرف مصنوعة من الثلج، بداية من الجدران المحفورة، والآثاث العصري.

كما يضم هذا المنتجع ساحات مفتوحة مذهلة وصالات استرخاء لتناول المشروبات الساخنة أسفل النجوم.

المنتجع يضم أيضا مقهى، بها رفوف مصنوعة من الثلج مخصصة للكتب. وهناك أيضا أماكن للعب مخصصة للأطفال.

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