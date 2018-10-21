شاهد بالأسماء .. “زايد للإسكان” يعتمد أسماء 374 مواطناً من مستحقي الدعم السكني

بواسطة / بتاريخ 2018-10-21 في 2:19 م /
sabq2-600x55313

اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أسماء  374 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة 277.850  مليون درهم، وذلك ضمن 800 قرار دعم سكني تم الإعلان عنه مطلع الشهر الجاري بمناسبة اليوم العالمي للإسكان .

وتأتي القرارات تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقال معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي رئيس مجلس إدارة البرنامج: ” إن حكومة الإمارات تتطلع إلى بناء مجتمع متلاحم ومتماسك من خلال ضمن استقرار الأسرة المواطنة ، ويعتبر المسكن هو أول لبنة لضمان هذا الاستقرار وتعزيز فرص المساهمة في إيجابية لبناء هذا الوطن ، أضاف النعيمي ” إننا في برنامج الشيخ زايد للإسكان قد سخرنا كافة الإمكانيات وحرصنا على خلق المبادرات المستمرة بما يلبي تطلعات الأسرة المواطنة حرصاً على ترجمة لرؤية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في تحقيق الاستقرار السكني وتوفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة للمواطنين من خلال الدعم السكني وتوفير أحياء سكنية مستدامة متكاملة المرافق».

وأضاف رئيس مجلس إدارة البرنامج : «نعلن اليوم عن 374 من أصل 800 قرار دعم سكني سيتم الإعلان عنه خلال الشهر الجاري يأتي تزامناً مع اليوم العالمي للإسكان، اليوم الذي يقف فيه العالم على احتياجات مواطنيها للحصول على المسكن والعيش بأمان وسعادة ، وتتطلع حكومة الإمارات إلى تقديم نموذج يحتذى به في توفير المسكن الملائم من خلال المؤسسات الإسكانية التي تقوم بأداء مهامها ومسؤولياتها التي تتكامل مع ما يقدمه البرنامج لتحقيق الأجندة الوطنية لحكومة الإمارات 2021 .

وأضاف النعيمي: إننا في «عام زايد» نواصل مسيرة العطاء التي رسخها زايد، والذي تأتي تأكيداً على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة في تحقيق استقرار وسعادة المواطنين زيادة عدد المستفيدين من الدعم السكني وتحقيق السعادة لأبناء هذا الوطن المعطاء ترسيخاً للقيم التي انتهجها المغفور له الشيخ زايد وانتهجتها القيادة الرشيدة، من خلال توفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة للمواطنين عبر مشاريع الأحياء السكنية متكاملة المرافق.

الدعم السكني

وتوزع الدعم السكني الذي أعلن عنه البرنامج اليوم ما بين 291 قرضاً 83 منحة سكنية وتنوع ما بين 252 من فئة بناء جديد 25 من فئة استكمال مسكن 19 من فئة الصيانة والإضافة والتوسعة على مسكن 70 من فئة شراء مسكن .

فئة بناء جديد

واستحوذت فئة بناء جديد على غالبية القرارات التي أعلن عنها البرنامج، إذ تضمنت 252 اسماً من مستحقي فئة بناء جديد، وتعد فئة بناء جديد من أبرز الفئات التي يقوم البرنامج باعتمادها وهي تتيح للمواطن اختيار التصاميم المناسبة واختيار حجم المسكن وحرية اختيار المقاول والاستشاري.

فئة استكمال مسكن

كما أعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 25 من مستحقي فئة استكمال مسكن، وتعد شريحة استكمال مسكن من الشرائح المهمة التي تستدعي الاستجابة لطلباتهم والبت فيها بأسرع وقت ممكن وذلك نظراً لما تشكله من أهمية في تحقيق الاستقرار السكني لهم والتكاليف التي تكبدها المواطن في الأعمال المنفذة دون الاستفادة من هذا المسكن لأسباب في مقدمتها عدم المقدرة المالية، كما أن بقاء المسكن لفترة من الزمن دون استكمال قد يؤدي إلى تلف الهيكل الخراساني وعدم صلاحية البناء القائم.

فئة إضافة وتوسعة على مسكن وصيانة

كما وتضمنت الدفعة 19 من فئات الإضافة والصيانة على مسكن ، ويتيح هذا الدعم إدخال الملاحق والإضافات على المسكن القائم لتحقيق الاستقرار الأمثل للأسرة المواطنة وتحقيق سعادتها. ويقوم العديد من المواطنين بإضافة الملاحق على المساكن القائمة بهدف إسكان الأبناء الراغبين في الاستقرار مع العائلة ولم شمل الأسرة الواحدة وتحقيق الاستقرار السكني من خلال تجمع الأبناء مع الآباء، كما تعد صيانة المساكن من أبرز فئات الدعم السكني إذ يقوم البرنامج بتقديم هذا الدعم السكني للمحافظة على عمر المسكن تجنباً لحدوث أضرار على المسكن في المستقبل.

فئة شراء مسكن

وأعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 70 من مستحقي فئة شراء مسكن، والذي يأتي كأحد حلول الدعم السكني الذي يخول المواطنين من الحصول على مسكن جاهز حسب رغبتهم وحسب ميزانيتهم المالية مما يوفر عليهم عناء بناء مسكن جديد.

الإمارة الإسم م
أبوظبي بدر النساء صالح على اراسته 1
أبوظبي حميد سالم محمد بن خميس الشامسي 2
أبوظبي حميد محمد رضا محمد البشر 3
أبوظبي علي محمد عبيد عبدالمجيد آل علي 4
أبوظبي محمد راشد سيف الشاوي الغفلي 5
أبوظبي مريم طالب سعيد عبود الكثيري 6
أبوظبي يوسف حسن عبدالله المرزوقي 7
دبي أحمد محمد عبدالله الحمادي 8
دبي احمد خميس عبيد عثمان الفارسي 9
دبي انيسه محمد محمد المريني 10
دبي جمعه اسماعيل ربيع نصيب بالعبد 11
دبي حسن بدر حسن جاسم علي البادي 12
دبي حسن عبدالله محمد الحمادي 13
دبي خالد عقيل علي عبدالرحمن الهرمودي 14
دبي خالد محمد حسن ابراهيم الحواي 15
دبي سعيد أحمد سلطان الحساوى التميمي 16
دبي سكينه حسين باقر 17
دبي سيف مطر خليفة محمد بن كريشان المهيري 18
دبي عائشه ابراهيم محمد 19
دبي عادل جاسم سعيد عبدالله المري 20
دبي عبدالله ناصر مرزوق عيد مبارك 21
دبي علي محمد علي محمد بالرشيد الكتبي 22
دبي عيسى احمد عبدالله 23
دبي فاطمه حسن عبدالكريم 24
دبي فرحان مبارك جمعه مبارك لنجاوي 25
دبي مصبح محمد مصبح محمد المري 26
دبي نورة عبدالوهاب احمد الفيلي 27
دبي وفاء عدنان سعود الجعفري 28
دبي يوسف عبدالرحمن علي بن علي 29
الشارقة أحمد بيجال رحمت عثمان البلوشي 30
الشارقة أحمد حسن سيف سعيد الدرمكي 31
الشارقة أحمد حسن محمد شمل عبدالله 32
الشارقة أحمد سلطان سالم خميس الخضر 33
الشارقة أحمد عبدالله محمد عبدالله البلوشي 34
الشارقة أحمد مراد عبدالله عيسى البلوشي 35
الشارقة احمد سيف ثابت مصبح القايدي 36
الشارقة احمد علي حسن عبدالله الرئيسي 37
الشارقة احمد مطر عبد الله سيف الزعابي 38
الشارقة احمد موسى علي الظهوري 39
الشارقة امنه حسن بلال احمد 40
الشارقة امنه خلفان عبدالله عبود عثماني النقبي 41
الشارقة بدر عبدالرحمن ابراهيم يوسف 42
الشارقة جاسم علي مراد ابراهيم البلوشي 43
الشارقة جميله علي عبدالرحمن البيرق اللوغاني 44
الشارقة حسن جمعه محمد بالحاج المراشده 45
الشارقة حسين علي ابراهيم حسن محمد 46
الشارقة خلفان محمد خلفان حسن الطنيجي 47
الشارقة خوله سعيد بشير خميس المهيري 48
الشارقة راشد محمد سالم راشد الزعابي 49
الشارقة ريم عمر باكر عبدالرحمن المطروشي 50
الشارقة سالم علي سالم عبدالله الكندي 51
الشارقة سالم محمد سالم محمد الدرسي الكعبي 52
الشارقة سالم يوسف محمد جلال القصاب 53
الشارقة سعود محمد عبدالله لينيد الشويهي 54
الشارقة سعيد حارب جمعه الصوايه النعيمي 55
الشارقة سعيد خلفان سعيد الوالي الكندي 56
الشارقة سعيد عبدالله محمد اسماعيل المعيني 57
الشارقة سعيد علي محمد سعيد عثمان الظهوري 58
الشارقة سعيد محمد احمد سالم السلامي 59
الشارقة سكينه علي حسين 60
الشارقة سليمان يوسف سليمان محمد النقبي 61
الشارقة شيخه حمد خليفه سيف المهيري 62
الشارقة صالح عامر صالح عامر هلابي 63
الشارقة عائشه عبدالله محمد . 64
الشارقة عبدالرحمن عباس عبدالله اسماعيل هوتي 65
الشارقة عبدالرحمن علي أحمد علي شاهين الحمادي 66
الشارقة عبدالعزيز خميس ابراهيم الحوسني 67
الشارقة عبدالعزيز محمد نصيب مال الله الحمادي 68
الشارقة عبدالله ابراهيم يوسف ابراهيم الحمادي 69
الشارقة عبدالله جاسم حميد السويجي الزعابي 70
الشارقة عبدالله سعيد عبدالله شهيل ال شهيل 71
الشارقة عبدالله محمد خلفان الوالي الكندي 72
الشارقة عبيد صالح سلطان آل علي 73
الشارقة عبير رحمه سيف بوقريعه السويدي 74
الشارقة عدنان صادق محمد ابراهيم صابرالاميري 75
الشارقة علي أحمد علي محمد الغاوي 76
الشارقة علي ابراهيم عبدالله محمد علي الشرقي الظهوري 77
الشارقة علي جمعه سالم بن حسين المراشده 78
الشارقة علي حاجي يوسف محمد الحمادي 79
الشارقة علي عبدالله احمد عبدالله ال علي 80
الشارقة علي ناصر سيف حسن الزعابي 81
الشارقة عمر عبيد عيسى عبيد النقبي 82
الشارقة فاطمة عبيد عيسى احمد 83
الشارقة فاطمه سعيد حسن مشروم الظهوري 84
الشارقة فاطمه علي حميد 85
الشارقة فريده بانو عبدالحميد عبدالغني 86
الشارقة فهد عبدالرحمن شمبيه شهداد 87
الشارقة فهد عبدالله جابر أحمد المازمي 88
الشارقة فيصل عبدالحميد سيف الزرعوني 89
الشارقة ماجد سعيد محمد سالم الظهوري 90
الشارقة محمد حسن سيف حسن الزعابي 91
الشارقة محمد راشد سعيد جمعه المراشده 92
الشارقة محمد عبدالرحمن حسن النمر الزرعوني 93
الشارقة محمد عبدالله احمد لافتيه الجسمي 94
الشارقة محمد عمر زينل حسين الزرعوني 95
الشارقة نبيل محمد طالب خليفه 96
عجمان أحمد جاسم محمد احمد الحوسني 97
عجمان أمينه مرسي حسن 98
عجمان احمد حسن ابراهيم الحوسني 99
عجمان احمد راشد حميد راشد المسيبي 100
عجمان احمد محمد خليفه الفوره 101
عجمان امير اسحاق مراد علي الهاشمي 102
عجمان جمعة عبدالله جمعة جاسم الحوسني 103
عجمان حسن سعيد حسن سالم المهري 104
عجمان حصه يوسف احمد المرزوقي 105
عجمان حلى حسن سالم 106
عجمان حمد جمعان علي بن حمدان المهري 107
عجمان حمدان سعيد خلفان سلطان بن هديم الكعبي 108
عجمان حمدان عبدالعزيز محمد جان البلوشي 109
عجمان حمدان محمد عبدالرزاق علي العوضي 110
عجمان خالد عبدالله خلفان ماسي الكعبي 111
عجمان راشد عبدالله راشد عبدالله راشد الكعبي 112
عجمان سلطان سالم عبيد ولد سيف العليلي 113
عجمان سمية امير بخش البلوشي 114
عجمان طلال سالم سيف عبيد المطروشي 115
عجمان عائشة سعيد محمد علي المهري 116
عجمان عاليه حسن محمد مراد البلوشي 117
عجمان عبدالله صغير محمد سعيد سرورو الكتبي 118
عجمان عبدالله عبدالرزاق محمد احمد القناطي 119
عجمان عبيد غريب عبيد سالم السويدي 120
عجمان علي حميد حمد بوعيسى الشامسي 121
عجمان علي خلفان حسن جمعة البدواوي 122
عجمان علي خميس جمعه محمد الكعبي 123
عجمان علي سالم علي راشد القيواني 124
عجمان علي عبدالله مراد نظري البلوشي 125
عجمان علي عبيد محمد ابوعزير السويدي 126
عجمان عمار محمد عبدالله خلفان العطار 127
عجمان عمر محمد علي محمد يوسف النعيمي 128
عجمان فاطمة عبدالرزاق محمد 129
عجمان فاطمة عبدالرزاق محمد 130
عجمان فضيلة احمد محمد حمدوه الظهوري 131
عجمان فضيلة احمد محمد حمدوه الظهوري 132
عجمان فهد عبيد محمد ضحي الكعبي 133
عجمان مانع سالم علي محمد الكعبي 134
عجمان محمد بدر عباس مراد البلوشي 135
عجمان محمد سلطان علي محمد الكعبي 136
عجمان محمد علي عبدالله محمد 137
عجمان مريم عبدالله علي جمعه المازمي 138
عجمان منصور سالم محيل منصور البدواوي 139
عجمان منيره محمد هيكل محمد مراد 140
عجمان نوال محمد سليمان علي المعيني 141
عجمان نورة عبدالله عبيد ال علي 142
عجمان نوره صالح سعيد حمد المهرى 143
أم القيوين تاج بيبي أكبر علي 144
أم القيوين جاسم عبدالله حسن الحمادي 145
أم القيوين سالم صالح سالم الخزيمي 146
أم القيوين صبحيه سليمان ثابت زعرب 147
أم القيوين
عبدالرحمن و عدنان حسن حاجي علي يحيى الجسمي
148
أم القيوين علي إبراهيم عبيد القامتي ال علي 149
أم القيوين علي حسن مراد علي الملا 150
أم القيوين فهد عبدالرحمن عبدالرحيم عبدالرحمن الزرعوني 151
أم القيوين نوره ادم يعقوب البلوشي 152
أم القيوين يوسف سعيد ابراهيم سعيد مجحوت ال علي 153
رأس الخيمة إبراهيم خميس محمد حمدي بن حمدي الشميلي 154
رأس الخيمة أحمد إبراهيم احمد المرهون المنصوري 155
رأس الخيمة أحمد محمد أحمد حريميش الشحي 156
رأس الخيمة أحمد ناصر يوسف ابوالحمام الزعابي 157
رأس الخيمة آمنه علي حسن العروه العلي 158
رأس الخيمة آمنه محمد إبراهيم الخضر 159
رأس الخيمة ابراهيم أحمد محمد . 160
رأس الخيمة ابراهيم بلال خميس مبارك الشحي 161
رأس الخيمة ابراهيم حسن علي الحسيني الطنيجي 162
رأس الخيمة ابراهيم حميد راشد كنان النقبي 163
رأس الخيمة ابراهيم سعيد محمد كبير الشحي 164
رأس الخيمة ابراهيم عبدالله علي عبدالله علي بن سيفان الشامسي 165
رأس الخيمة ابراهيم علي سعيد النديب الشحي 166
رأس الخيمة ابراهيم علي عبدالله سعيد المدحاني 167
رأس الخيمة ابراهيم محمد عبيد سنان الشحي 168
رأس الخيمة احمد ابراهيم علي السلومي الزعابي 169
رأس الخيمة احمد راشد احمد ابراهيمي الشحي 170
رأس الخيمة احمد علي عبدالله احمد عاشور الشحي 171
رأس الخيمة احمد علي محمد عليوه الظهوري 172
رأس الخيمة احمد محمد عبدالله احمد دلك الشحي 173
رأس الخيمة اسمهان درويش حسن البلوشي 174
رأس الخيمة امنه حمود راشد . 175
رأس الخيمة امنه علي محمد الحداد البلوشي 176
رأس الخيمة بدر محمد أحمد حسن الجسمي 177
رأس الخيمة بلال مسعود سمحان الشحي 178
رأس الخيمة تقية بدر محمود . 179
رأس الخيمة جابر أحمد عبدالله بن درويش الشحي 180
رأس الخيمة جاسم محمد ابراهيم الصرومي الشميلي 181
رأس الخيمة جبر حسن محمد حميدان الزعابي 182
رأس الخيمة جمعه عبدالله محمد الامير المزروعي 183
رأس الخيمة حسن صالح محمد صالح محمد حسن الظفيري 184
رأس الخيمة حسن عبيد حسن محمد الطنيجي 185
رأس الخيمة حسن محمد راشد محمد الشحي 186
رأس الخيمة حسين علي احمد الزيره الشامسي 187
رأس الخيمة حصه احمد على انعم الشعر 188
رأس الخيمة حمد ابراهيم سعيد البرامي الشحي 189
رأس الخيمة حمد حسن سعيد المالكي المنصوري 190
رأس الخيمة حمد سالم سيف سالم الخاطري 191
رأس الخيمة حمد سعيد علي راشد النقبي 192
رأس الخيمة حمد سعيد علي عليان الشحي 193
رأس الخيمة حمد عبدالله محمد احمد العوضي 194
رأس الخيمة حمد نايع مصبح بن صاروخ النعيمي 195
رأس الخيمة حمدان راشد علي المسمار الحبسي 196
رأس الخيمة حميد جاسم محمد جاسم بوالصفارد 197
رأس الخيمة حميد خميس سعيد محيل الكعبي 198
رأس الخيمة حميد عبدالله سحيم عبدالله الحبسي 199
رأس الخيمة حميد عبدالله علي حربوك الشحي 200
رأس الخيمة حميد عبدالله علي راشدوه الحبسي 201
رأس الخيمة خالد سعيد احمد حسن الشحي 202
رأس الخيمة خالد سعيد عبدالله سالمين النقبي 203
رأس الخيمة خالد سلطان محمد راشد الزعابي 204
رأس الخيمة خالد عبيد محمد علي اليليلي 205
رأس الخيمة خالد غانم مصطفى البلوشي 206
رأس الخيمة خالد محمد سعود هاشل الحارثي 207
رأس الخيمة خالد محمد سيف سالم المزروعي 208
رأس الخيمة خالد محمد عبدالله عبدالجليل الجسمي 209
رأس الخيمة خليفة أحمد سعيد عليوه الشحي 210
رأس الخيمة خليفة ابراهيم موسى مسلوه البلوشي 211
رأس الخيمة خليفة احمد يوسف علي الحمادي 212
رأس الخيمة خليفة حسن جاسم محمد الطنيجي 213
رأس الخيمة خليفه بطي حمد مفتاح الكيبالي 214
رأس الخيمة راشد احمد علي عبيد النقبي 215
رأس الخيمة راشد سعيد راشد سيف الصياح الزعابي 216
رأس الخيمة راشد عبدالله احمد مسمار الظهوري 217
رأس الخيمة راشد على حسن بوقفل الياسي 218
رأس الخيمة راشد علي سيف محمد الشميلي 219
رأس الخيمة راشد نايع مصبح بن صروخ النعيمي 220
رأس الخيمة راضية بي أحمد علي 221
رأس الخيمة رحيمه ابراهيم عبدالله حسن 222
رأس الخيمة رشا عبدالمنعم عبدالله الششنجي 223
رأس الخيمة زايد محمد سليمان العبار المهيري 224
رأس الخيمة زينب احمد محمد الهياس 225
رأس الخيمة سالم حميد سالم بن بدر السويدي 226
رأس الخيمة سالم راشد سالم راشد الحبسي 227
رأس الخيمة سالم سعيد هلال خباب الدهماني 228
رأس الخيمة سالم علي خميس المقدم النقبي 229
رأس الخيمة سالم محمد علي سالم الشحي 230
رأس الخيمة سعود صالح احمد الجلي الشحي 231
رأس الخيمة سعود محمد صالح الشاعر الطنيجي 232
رأس الخيمة سعيد احمد خدوم نصيب الدهماني 233
رأس الخيمة سعيد سند احمد سند النقبي 234
رأس الخيمة سعيد محمد احمد عبيد الشحي 235
رأس الخيمة سعيد محمد سعيد الرشيد النقبي 236
رأس الخيمة سعيد محمد سعيد محمد الشحي 237
رأس الخيمة سلطان حسن علي الحسيني الطنيجي 238
رأس الخيمة سلطان علي عبيد سعيد الدهماني 239
رأس الخيمة سلطان على محمد الحليو النقبي 240
رأس الخيمة سليمان علي سعيد القابوعي الشحي 241
رأس الخيمة سليمان محمد احمد عبيد الشحي 242
رأس الخيمة سيف سعيد سالم خميس اليليلي 243
رأس الخيمة شامس حسن محمد عبدالله الشحي 244
رأس الخيمة شريفه ابراهيم احمد 245
رأس الخيمة صالح حسن سعيد خبوب الشحي 246
رأس الخيمة صالح عبدالله احمد سعيد سالم 247
رأس الخيمة طارق علي سعيد حريميش الحبسي 248
رأس الخيمة عائشة محمد سعيد الشحي 249
رأس الخيمة
عائشه وبدر وخلود وسليمان ابناء راشد احمد بلهول الشميلي
250
رأس الخيمة عائشه وشيخه محمد خميس جمعه بني شميلي 251
رأس الخيمة عادل عبدالرحمن احمد غانم العلي 252
رأس الخيمة عامر أحمد عامر أحمد النقبي 253
رأس الخيمة عبد الله محمد سعيد محمد أبو الشوارب الشحي 254
رأس الخيمة عبد الله يعقوب عبد الله محمد الحداد 255
رأس الخيمة عبدالعزيز عبدالله ابراهيم راشد ربيعه الشامسي 256
رأس الخيمة عبدالعزيز عبدالله محمد حسن رباع الشحي 257
رأس الخيمة عبدالكريم حسن سعيد لحه الشحي 258
رأس الخيمة عبدالله احمد محمد راشد الشحي 259
رأس الخيمة عبدالله اسماعيل احمد اسماعيل الأحمد 260
رأس الخيمة عبدالله جاسم محمد علي 261
رأس الخيمة عبدالله حسن يوسف بوالروغه الزعابي 262
رأس الخيمة عبدالله علي محمد هزاع الشحي 263
رأس الخيمة عبيد سعيد موسى سعيد الزعابي 264
رأس الخيمة عبيد محمد احمد عبيد الشحي 265
رأس الخيمة علي أحمد محمد المهبوبي الشحي 266
رأس الخيمة علي احمد محمد حسن الشحي 267
رأس الخيمة علي حسن حسن عبدالله علاي 268
رأس الخيمة علي حمد سالم علي عبدالله الشحي 269
رأس الخيمة علي خلفان معيلي بن رايوه المحرزي 270
رأس الخيمة علي راشد محمد بن رشود المزروعي 271
رأس الخيمة علي سعيد خلفان بن حمود القايدي 272
رأس الخيمة علي سعيد راشد لعطيوي المزروعي 273
رأس الخيمة علي سعيد علي راشد المزروعي 274
رأس الخيمة علي سلطان محمد ددى الشحي 275
رأس الخيمة علي عبدالله صالح عبدالله الجوعان 276
رأس الخيمة علي عبدالله محمد حسن 277
رأس الخيمة علي عبدالله محمد دريويش النقبي 278
رأس الخيمة علي ناصر عبيد القصيدي النقبي 279
رأس الخيمة علياء محمد احمد عبدالعزير الحاج الطنيجي 280
رأس الخيمة عمار غانم احمد غانم ال علي 281
رأس الخيمة عمر محمد نايع خلفان الخاطري 282
رأس الخيمة عيسى ثاني عامر سالم المهري 283
رأس الخيمة فارس سهيل جاسم حمد الشامسي 284
رأس الخيمة فاطمة حمد محمد الهلالي الشحي 285
رأس الخيمة فاطمة عبدالله محمد رباع الشحي 286
رأس الخيمة فاطمه راشد احمد راشد لقيوس الشحي 287
رأس الخيمة فاطمه زيد علي الظهوري 288
رأس الخيمة فاطمه علي راشد . 289
رأس الخيمة فاطمه علي عبدالله احمد 290
رأس الخيمة فاطمه علي محمد الشحي 291
رأس الخيمة فتحية عبدالعزيز عمران 292
رأس الخيمة فهد عبدالله احمد بن جمعه الطنيجي 293
رأس الخيمة فهد عبدالله عبداللطيف الشاهين الحرمي 294
رأس الخيمة فيصل علي محمد راشد الحبسي 295
رأس الخيمة كلثوم انور محمد حسين البلوشي 296
رأس الخيمة ليلى علي محمد حسن علي الظهوري 297
رأس الخيمة ماجد حسن علي حسن القوع الزعابي 298
رأس الخيمة ماجد عبدالله محمد علي الحبسي 299
رأس الخيمة محاسن رجب ابوسريع 300
رأس الخيمة محمد احمد حسن المنصوري 301
رأس الخيمة محمد احمد سالم احمدالشحي 302
رأس الخيمة محمد حسن محمد سالم الظهوري 303
رأس الخيمة محمد خلفان محمد خلفان الكعبي 304
رأس الخيمة محمد راشد حمدوه كشح الشميلي 305
رأس الخيمة محمد راشد سعيد كحبوس الشحي 306
رأس الخيمة محمد سالم علي سليمان محمد الشحي 307
رأس الخيمة محمد سالمين سعيد سالمين العواني 308
رأس الخيمة محمد سلطان عبدالله محمد الأحمد 309
رأس الخيمة محمد سلطان عبيد بن قطامي الزعابي 310
رأس الخيمة محمد سيف علي سالم المحرزي 311
رأس الخيمة محمد عبد الله احمد ربيع الطنيجي 312
رأس الخيمة محمد عبدالله محمد القيشي الحبسي 313
رأس الخيمة محمد عبدالله ابراهيم طاهر البلوشي 314
رأس الخيمة محمد عبدالله سالم عبادين المزروعي 315
رأس الخيمة محمد عبدالله سعيد عبدالله كشبيط 316
رأس الخيمة محمد علي محمد سعدين الشحي 317
رأس الخيمة محمد محمود علي البلوشي 318
رأس الخيمة مروان عبدالله حسن الرمسي الطنيجي 319
رأس الخيمة مريم سعيد محمد هلال الكعبي 320
رأس الخيمة مريم عبدالغني عبدالقادر . 321
رأس الخيمة مريم علي احمد محمد الغيص الزعابي 322
رأس الخيمة مشعل علي سعيد الدبدوب الشحي 323
رأس الخيمة مصطفى احمد علي احمد كريف بلوشي 324
رأس الخيمة مقبول النساء محمد حسن 325
رأس الخيمة منصور عبدالله خميس الحديدي ال علي 326
رأس الخيمة منصور عيسى ناصر وليد المهيري 327
رأس الخيمة موزه صالح سعيد الدهماني 328
رأس الخيمة ميسون سيف محمد سعيد حارب المهيري 329
رأس الخيمة نواف عبدالله محمد الحيسوم 330
رأس الخيمة هزاع زيد محمد سعيد الشحي 331
رأس الخيمة هيثم سعيد عبيد راشد الغافري 332
رأس الخيمة وضاح سالم راشد عبيد المنصوري 333
رأس الخيمة ياسر سليمان سعيد التيخ الظهوري 334
رأس الخيمة ياسر علي راشد علي محمد بن شعوم الشحي 335
رأس الخيمة يوسف محفوظ علي بيبي الشحي 336
الفجيرة أحمد راشد حسن محمد اليماحي 337
الفجيرة أحمد راشد علي عبدالله الصريدي 338
الفجيرة أحمد محمد سعيد راشد الصريدي 339
الفجيرة احمد سعيد عبدالله الهامور اليماحي 340
الفجيرة احمد على حسن حمدان الحسانى 341
الفجيرة احمد محمد راشد على الظنحاني 342
الفجيرة بطي سهيل عبيد علي الحفيتي 343
الفجيرة خالد خليفه محمد عبدالله الحفيتي 344
الفجيرة خالد سالم سعيد راشد الزحمي 345
الفجيرة خالد عبدالله أحمد صلاح المدحاني 346
الفجيرة خالد عبدالله سليمان محمد الظنحاني 347
الفجيرة خالد علي محمد حسن الحفيتي 348
الفجيرة خلفان علي أحمد الحاج الحفيتي 349
الفجيرة راشد خلفان سالم على الكندي 350
الفجيرة سالم راشد عبدالله سالم الظنحاني 351
الفجيرة سالم محمد علي راشد الحفيتي 352
الفجيرة سعيد خلفان عبدالله علي اليماحي 353
الفجيرة سعيد راشد محمد النون الزيودي 354
الفجيرة سعيد محمد عبدالله خميس الزيودي 355
الفجيرة صابر حسن علي موسى 356
الفجيرة عبدالله خاتم عبدالله خاتم الكعبي 357
الفجيرة عبدالله سعيد أحمد عبدالله الحفيتي 358
الفجيرة عبدالله سعيد راشد سعيد الزحمي 359
الفجيرة عبدالله محمد عبيد محمد الظنحاني 360
الفجيرة علي محمد مصبح الشجاع الظنحاني 361
الفجيرة عيسى عبيد سيف سعيد المسماري 362
الفجيرة محمد أحمد سعيد أحمد الزيودي 363
الفجيرة محمد حسن محمد حسن الحفيتي 364
الفجيرة محمد سالم علي محمد الظاهري 365
الفجيرة محمد سعيد مبارك سعيد سالم مسباحي 366
الفجيرة محمد سيف محمد العطر الظنحاني 367
الفجيرة محمد علي سعيد خميس اليماحي 368
الفجيرة محمد ناصر احمد علي الصريدي 369
الفجيرة محمد يوسف محمد احمد الهاشمي 370
الفجيرة مريم راشد حسن راشد لوليد العبدولي 371
الفجيرة مصبح راشد مصبح خميس اليماحي 372
الفجيرة موزه محمد حمدان الهنداسي 373
الفجيرة هيثم حسن علي غلوم الدوسري 374

 

 

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

الاخبار العاجلة عبر الوتس اب
النشرة الاخبارية عبر الوتس اب
تحذيرات الشرطة على هاتفك مباشرة

التعليقات

التعليقات مغلقة.

--