أبيض الشباب يهزم الصين تايبيه بثمانية أهداف مقابل هدف

حجز منتخبنا الوطني للشباب ( تحت 19 عاماً ) مقعده في الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً المقامة حالياً في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بعد أن أمطر شباك نظيره منتخب الصين تايبيه بثمانية أهداف مقابل هدف تناوب في تسجيلها كلاً من أحمد فوزي، علي صالح ( هدفين )، ماجد راشد ( هدفين )، راشد سالم ( هدفين )، وعبد الله النقبي ليواصل بها ” الأبيض الشاب ” في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة رافعاً رصيده إلى النقطة السادسة .

وجاء الشوط الأول من المباراة التي جرت اليوم سريع في مجرياته من قِبل منتخبنا الذي نجح في فرض سيطرته الكاملة وأسلوبه الهجومي والذي عكس الرغبة القوية في حسم المباراة لمصلحته وحجز بطاقة التأهل مبكراً ، حيث افتتح التسجيل اللاعب أحمد فوزي بعد مرور 10 دقائق من صافرة البداية مسجلاً الهدف الأول لمنتخبنا الذي عزز تقدمه بهدف ثانِ في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب علي صالح الذي استفاد من عرضية اللاعب راشد سالم ولم يجد صعوبة في إيداعها بالمرمى، وقبل نهاية الشوط الأول أضاف ماجد راشد لاعب وسط منتخبنا الهدف الثالث عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليُنهي ” الأبيض الشاب ” الشوط الأول بثلاثية نظيفة مع أفضلية مطلقة على حساب نظيره الصين تايبيه.

وواصل منتخبنا الوطني طلعاته الهجومية رغبةً في زيادة غلته من الأهداف والتي كانت في الدقيقة 50 بعد مجهود فردي من الجناح الأيسر عبد الرحمن صالح الذي توغل في الدفاعات ومررها للاعب راشد سالم الذي وسددها قوية في سقف مرمى الصين تايبيه معلناً الهدف الرابع لمنتخبنا ، قبل أن يعود راشد سالم مجدداً في الدقيقة 85 ليسجل الهدف الخامس لـ” الأبيض الشاب ” والهدف الشخصي الثاني له في المباراة، ووسط السيطرة الكاملة من قِبل منتخبنا الوطني وهجماته المستمرة نجح علي صالح في زيارة الشباك بهدف سادس سجله في الدقيقة 60 والتي غادر الملعب بعدها مباشرةً بعد أن فضل الجهاز الفني اراحته ومنح الفرص للاعب عبد الله النقبي الذي فور دخوله ومن أول لمسه أحرز الهدف السابع لـ” الأبيض الشاب “، وفي ظل نشوة الفوز العريض وضمان التأهل تمكن منتخب الصين تايبيه من الوصول لشباك سهيل عبد الله حارس مرمى منتخبنا بهدف أول في الدقيقة 73 جاء من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الرد جاء سريعاً وبعد مرور دقيقة واحدة فقط عن طريق اللاعب ماجد راشد الذي رفع رصيد أهداف منتخبنا في المباراة لثمانية أهداف وهي النتيجة التي انتهت عليها مجريات المباراة.

ويختتم منتخبنا مبارياته في دور المجموعات بملاقاة منتخب إندونيسيا ( المستضيف ) يوم الأربعاء الموافق 24 أكتوبر الجاري ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى والتي سيسعى ” الأبيض الشاب ” إلى مواصلة عروضه القوية وتأكيد صدارته للمجموعة .

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