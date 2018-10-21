5 شروط لحصول الأرملة والمطلقة على إقامة لمدة عام بالدولة

بدأت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، اليوم، تمديد إقامة الأرامل والمطلقات وأبنائهن من دون كفيل في الدولة لمدة عام قابل للتجديد لمدة مماثلة برسم يبلغ 100 درهم عن كل عام، في حين لن يتمّ استيفاء رسوم (بدل المغادرة) لهذه الحالة، ويمكن للأرملة والمطلقة الاستفادة من هذه التسهيلات حتى في حالة عدم وجود أبناء.

ووضعت الهيئة 5 شروط لحصول هذه الفئة على الإقامة، وهي

-أن تكون الأرملة أو المطلقة والأبناء المستفيدين حاصلين على الإقامة على كفالة المتوفّى أو الطليق وقت وقوع الوفاة أو الطلاق.

-أن تكون إقاماتهم جميعاً سارية المفعول وقت وقوع الوفاة أو الطلاق شريطة عدم تجاوز مدة إقامة الأبناء لإقامة الأم.

-تقديم ما يثبت وقوع الطلاق أو حالة الترمّل للزوجة.

-تقديم ما يثبت توفّر السكن والقدرة على تلبية الاحتياجات المعيشية للأسرة.

-إبراز شهادة الفحص الطبي للأم (الأرملة أو المطلقة) والأبناء الذين تجاوزوا سن 18 عاماً، بالإضافة إلى بطاقة الهويّة والتأمين الصحي المعمول به في بعض إمارات الدولة.

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