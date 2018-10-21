شاهد بالفيديو | مشاجرة على متن طائرة بريطانية !

أثار راكب على متن إحدى طائرات الخطوط الجوية “ريان إير” الانجليزية، مشكلة كبيرة حين دخل في عراك مع مسنة تجلس بجواره موجهًا إليها الشتائم والإساءات العنصرية.

ودخل الراكب في عراك مع سيدة عاجزة تبلغ من العمر 77 عامًا؛ بسبب بشرتها السمراء، موجهًا إليها السباب والإساءات العنصرية، طالبًا منها أن تقوم من جواره، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وحاول ركاب الطائرة والمضيفة الجوية تهدئة الموقف الذي تصاعد بين الراكبين على متن الرحلة FR015 من برشلونة إلى لندن، ولكن الرجل استمر في صراخه مهددا السمراء العجوز بقوله: “إذا لم تنتقلي إلى مقعد آخر، فسوف أدفعك إلى هناك”.

فيما قام رجل يجلس في الصف الخلفي التدخل، وطلب من الرجل أن يهدئه ويقول له لا حاجة لسلوكه العدواني، كل هذا والسيدة لم تستطع الرد على الرجل.

ليكمل الرجل في صراخه قائلًا:” لا تتحدثي معي بلغة أجنبية أيها البقرة القبيحة الغبية”، وقالت ابنة المرأة البالغة من العمر 53 عاما إن الخلاف بدأ لأن مرض أمها جعلها تستغرق بعض الوقت للخروج من الطريق حتى يصل الرجل إلى مقعد النافذة.

كانت تلك المشكلة قد تم تصويرها مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وشوهدت أكثر من مليون مرة على فيسبوك، يمكن سماع الرجل وهو يصرخ على المرأة لتحريك المقاعد بينما تحاول ابنتها الوقوف أمامه، وتقول له إن أمها معاقة، لينتهي الأمر بنقل السيدة لمقعد آخر.



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