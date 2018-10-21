دبي: سرقة 13 ساعة قيمتها 4 ملايين درهم من شقة

كشفت النيابة العامة في دبي اليوم الأحد، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات عن قيام رجلين بسرقة 13 ساعة قيمتها 4 ملايين درهم من رجل خليجي بعد دخولهما شقته عنوة.

وجاء الكشف عن القضية بعد أن أحالت النيابة العامة متهما أوروبياً إلى المحكمة بتهمة بيع إحدى الساعات المسروقة لرجل عربي بقيمة 572 ألف درهم، حيث ادعى الأوروبي في التحقيقات بأنه اشتراها في بريطانيا من شخص لا يعرفه بقيمة 110 آلاف جنيه إسترليني.

واتهمت النيابة العامة الأوروبي بحيازة ساعة متحصلة من جريمة سرقة مع علمه بكونها مسروقة، مطالبة بحبس وابعاده.

وحول ما حدث، قال صاحب الساعة في افادته بالتحقيقات إنه كان متواجداً في شقته عندما طرق رجلين الباب ففتح لهما وطلبا منه النوم على الأرض وهدداه بالقتل، وأضاف أن المتهمين سرقا الساعات ولاذا بالفرار فقدم بلاغاً بالواقعة إلى الشرطة.

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