حارسا الشارقة وعجمان : عدنا للمنزل في أبوظبي بسيارة واحدة

أكّد الشقيقان، حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني، وحارس مرمى عجمان علي الحوسني، أن توقعات وأمنيات والدتهما بانتهاء مباراة الشارقة وعجمان، التي جمعتهما أول من أمس على استاد خالد بن محمد في الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، بالتعادل، قد صدقت، إذ كانت لا ترغب في رؤية أحدهما وهو حزين في حال تعرض فريقه للخسارة، خصوصاً بعد تحول المباراة الى تحدٍّ عائلي بينهما كشقيقين يتنافسان داخل الملعب، لافتين الى أن والدتهما تشعر بالراحة والرضا بعد انتهاء المباراة بالتعادل، مؤكدين أنهما ورغم تنافسهما في الملعب إلا أنهما عادا الى المنزل في أبوظبي بعد انتهاء المباراة في سيارة واحدة، لافتين الى أنهما لم يتحدثا في السيارة أو في المنزل عن المباراة، وانما تحدّثا في أمور أخرى بعيدة عن أحداث المباراة.

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