52.2 % من حالات الطلاق في أبوظبي لم تكمل 3 أعوام من الزواج

كشف مركز الإحصاء في أبوظبي أن 28.5% من إجمالي حالات الطلاق التي وقعت في الإمارة عام 2017 لم تكمل عاماً واحداً من الزواج. فيما لم يكمل 52.2% من إجمالي حالات الطلاق ثلاثة أعوام.

وبلغت نسبة عقود زواج المواطنين بشركاء من جنسيتهم ومن جنسيات أخرى 71% من إجمالي عقود الزواج المسجلة في الإمارة عام 2017.

ووفقاً للمركز، فقد شهد مارس من العام الماضي إبرام العدد الأكبر من عقود الزواج والطلاق في أبوظبي، فيما شهد يونيو العدد الأقل.

وبيّن في تقرير أصدره أمس، بعنوان «إحصاءات الزواج والطلاق في أبوظبي 2018» أن نسبة عقود الزواج المختلط التي تضم طرفاً مواطناً (زوج أو زوجة) بلغت 20% عام 2017، في حين بلغت نسبة الطلاق المختلط في العام نفسه 35%.

وكشف المركز أن 58.4% من مواطني الإمارة، الذين يبلغون 15 عاماً فأكثر، هم من المتزوجين، مقابل 36% من المواطنين لم يتزوجوا سابقاً.

وبيّن التقرير أن منطقة الظفرة أكثر المناطق حفاظاً على الزواج المتجانس، بنسبة 88%، مقابل 12% للزواج المختلط، بينما تبلغ نسبة الزواج المتجانس في العين 83%، والمختلط 17%. وتبلغ نسبة الزواج المتجانس في أبوظبي 22%، مقابل 78% للزواج المختلط.

وكشف أن نسبة عقود زواج المواطنين بمواطنات في أبوظبي بلغت 78.5%، مقابل 21.5% نسبة عقود زواج مواطنين بغير مواطنات، خلال عام 2017.

وبلغ عدد عقود الزواج بين مواطنين ومواطنات 2918 عقداً من إجمالي 3718 عقداً في أبوظبي وقعها زوج مواطن، بينما بلغ عدد عقود زواج المواطنين بغير مواطنات 800 عقد.

وبلغ عدد عقود الزواج بين زوج غير مواطن وزوجة مواطنة 336 عقداً، بنسبة 17% من إجمالي عقود الزواج التي وقعها الأزواج غير المواطنين، وعددها 1985 عقداً، بينما بلغ عدد عقود الزواج بين أزواج غير مواطنين وزوجات غير مواطنات 83% من العقود، بعدد 1649 عقداً.

وبلغ عدد حالات الطلاق بين مواطنين ومواطنات 870 من إجمالي 1228 حالة، بنسبة 70.9%، بينما بلغ عدد حالات الطلاق بين مواطن وغير مواطنة 358 حالة بنسبة 29.1% من حالات الطلاق التي يشكل المواطنون أحد طرفيها.

كما بلغ عدد حالات الطلاق بين غير مواطن ومواطنة 111 حالة، من أصل 631 حالة طلاق طرفها زوج غير مواطن، بنسبة 17.6%، بينما بلغ عدد حالات الطلاق بين زوج غير مواطن وزوجة غير مواطنة 520 حالة، بنسبة 82.4%.

وذكر المركز أن إجمالي عدد عقود الزواج المسجلة عام 2017 في الإمارة، بلغ 5703 عقود، بمعدل زيادة سنوي تبلغ نسبته 5.6% منذ عام 1975، في حين ارتفع عدد حالات الطلاق إلى 1859 عام 2017، بمعدل زيادة سنوي يبلغ 4.6% منذ عام 1975.

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