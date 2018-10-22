الشارقة | نسيان طفلة مواطنة في المدرسة بعد انتهاء الدوام

تعرّضت طفلة إماراتية تبلغ من العمر 6 أعوام وتدرس بالصف الأول الابتدائي في إحدى المدارس الخاصة بالشارقة، للنسيان من قبل مشرفة حافلتها المدرسية، بعد انتهاء اليوم الدراسي، الخميس الماضي.

وقالت والدة الطفلة المواطنة إنها لاحظت في ذلك اليوم تأخر وصول الحافلة المدرسية أكثر من نصف ساعة، وأن الطفلة كانت في حالة انهيار وبكاء حين دخولها إلى البيت.

وأوضحت أن ابنتها أخبرتها بعدما هدّأت بأنها كانت داخل الحافلة قبل تحركها بانتظار قدوم بقية الطلبة من فصولهم ثم طلبت من المشرفة التوجه إلى دورة المياه وسمحت لها بذلك، فتوجهت إلى دورة المياه في الدور العلوي والقريبة من فصلها لعدم علمها بوجود دورات مياه قريبة من مواقف الحافلات، ثم قصدت فصلها لإحضار كتابها الذي نسيته داخل الفصل وحين توجهت الطفلة إلى الحافلة لم تجدها، وكانت البوابة الرئيسة المخصصة لخروج الحافلات المدرسية مغلقة بعد مغادرتها جميعاً، فجلست وحيدة داخل مبنى الفصول الدراسية تبكي بحرقة إلى أن وجدتها إحدى الإداريات التي اتصلت هاتفياً بمشرفة الحافلة.

وأكدت الأم أن مشرفة الحافلة تجاهلت الرد على اتصالاتها الهاتفية أكثر من أربع مرات، ثم ردت بلا مبالاة، وكذبت الطفلة، ما دفعها إلى التوجه للمدرسة وتقديم شكوى إلى المسؤولة عن المواصلات التي أكدت اتخاذ الإجراءات اللازمة المتمثلة في توقيع مشرفة الحافلة على تعهد بعدم تكرار ما حدث، وتركيب كاميرا مراقبة في الحافلة، علاوة على قرار بتغيير المشرفة خلال ثلاثة أيام.

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