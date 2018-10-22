شاهد بالصور | “مازتلان” .. المنطقة الذهبية في المكسيك

منذ سبعينات القرن الماضي، شكلت مدينة مازاتلان في المكسيك واحدة من المراكز السياحية الهامة التي جذبت السياح حول العالم وخاصة نجوم هوليود.

مدينة ساحلية في إقليم سينالوا، تعد مازاتلان بمثابة المنطقة الذهبية في المكسيك، بفضل فيلاتها المذهلة وفنادقها التي تحمل اسم “جنان” والتي شكلت منطقة استراحة نجوم الأفلام على مدى التاريخ.

ورغم التراجع الذي شهدته السياحة في هذه المنطقة مع بداية الألفية الجديدة، إلا أن المدينة تشهد نهضة من جديد في الوقت الحالي، بفضل الحملات التي تنظمها شركات السياحة المكسيكية لهذه المدينة الشاطئية.

في هذه المدينة، يقيم السياح في منطقة تسمى “المنطقة الذهبية”، حيث يجدون مراسي فاخرة وشقق فخمة على شاطئ البحر، وكذلك حمامات سباحة داخل البحر، بحسب شبكة “سي أن أن” الأمريكية.

أحد جماليات هذه المدينة هو مركزها التاريخي الذي بني في أعوام 1830، ويحظى بمناظر طبيعية مذهلة.

كما تمتاز المدينة بأماكن السهر الرائعة، والشواطئ الخلابة الطويلة بمياه شديدة الزرقة، والتي تشكل فرصة لمحبي التزلج على المياه.

كما تضم المدينة سيرو كريستون، وهي منارة بحرية تشكل مدخل الميناء البحري الغربي لها، وقد تحولت هذه المنارة في الوقت الحالي إلى مزار سياحي.

وعلى شمال المدينة، تقع أحد لآلئها، وهي لاس لابراداسي، والتي تعد واحدة من أقدم بقايا الحضارة في المكسيك. إذ يتشكل هذا الموقع من الحروف المنحوتة على الصخور البركانية الواقعة على الشاطئ.

تعرف المدينة أيضا بمطاعمها ذات الأكلات اللذيذة والمميزة والتي تعتمد على وجه الخصوص على المأكولات البحرية.

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