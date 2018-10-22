تطبيق Spend من مايكروسوفت لتتبّع نفقاتك المالية

لا زالت مايكروسوفت تعتني بمستخدمي أنظمة تشغيل الهواتف والأجهزة المحمولة، حيث مع مرور فترة ليست بالطويلة يكون هناك تطبيق أو خدمة جديدة من الشركة، جديد تطبيقاتها Spend والمتاح حصرًا على نظام تشغيل iOS، حيث يسمح هذا التطبيق الجديد بتتبع النفقات بأسهل طريقة ممكنة.

من ناحيته يرتبط التطبيق بالنفقات المصروفة من بطاقات الائتمان أو من بطاقات الخصم أو حتى من حساب مصرفي متصل، وسيلاحظ المستخدم أن جميع عمليات الشراء الخاصة به تظهر في خلاصة التطبيق، مع إمكانية تصنيفها كنفقات شخصية أو نفقات تجارية.

كما وتكون جميع التقارير الخاصة بالتطبيق قابلة للتخصيص وبشكل كامل، وتُقدّم إما عند طريق جدول بيانات أو عبر ملف PDF، مما يجعله متوافق مع خدمات أخرى، ووفقًا لمايكروسوفت فإن تطبيقها هذا يستخدم ميزات ذكيّة لتتبع الإيصالات، مما يساعد على إضافة المصاريف وخاصةً النقدية.

أخيرًا يستخدم تطبيق Spend تشفير SSL 256، ولا يحتفظ بأي معلومات تسجيل دخول أو أرقام البطاقات، وحسب ما أشارت به الشركة أن التطبيق متاح حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تُشر عن نية إطلاقه على النظام الآخر أندرويد، ولا حتى إطلاقه عالميًا، لكن مثل ما عودتنا الشركة في كل مرة، أن جميع خدماتها في النهاية تصل للجميع.

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