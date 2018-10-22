“حملة حماة العلم” تسلّم 350 علم لهيئة دبي للثقافة والفنون ودبي للإعلام

تواصل مؤسسة وطني الإمارات تنفيذ البرامج الميدانية الخاصة بحملة “حماة العلم ” في دورتها الخامسة حيث قام فريق عمل الحملة بزيارات ميدانية وعقد اجتماعات ولقاءات تعريفية مع مسؤولين في هيئة دبي للثقافة والفنون وأكاديمتي شرطة دبي والشارقة، والمنطقة الحرة بالشارقة، ودائرة محاكم رأس الخيمة ، والنيابة العامة برأس الخيمة بالإضافة لمؤسسة دبي للإعلام ، و متحف الاتحاد.

حملة وطنية

وأفاد ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة “وطني الإمارات” بأن حملة حماة العلم هي إحدى مبادرات يوم العلم وهي مناسبة سنوية تجمع كافة أفراد المجتمع للتعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن ورايته الشامخة ومكتسبات الاتحاد، وتنظم مؤسسة “وطني الإمارات” الحملة للسنة الخامسة على التوالي وتهدف إلى تعزيز ثقافة احترام علم الدولة كما تعتبر هذه الحملة ممارسة وسلوك يدل على المواطنة الصالحة وتستهدف “حماة العلم” فئات طلبة المدارس والجامعات، الأهالي، أصحاب الهمم، موظفين الهيئات والوزارات والجهات الخاصة لتعريفهم بطرق المحافظة على هيبة العلم.

مقومات المواطنة الصالحة

و أضاف بالهول أن مؤسسة «وطني الإمارات» أطلقت ونفذت برامج متعددة ومبادرات وفعاليات منوعة من شأنها أن تسهم في تحقيق هدفها المتمثل في تبني مقومات المواطنة الصالحة وتعزيز ولاء المواطنين والمقيمين كذلك للمرتكزات التي قام عليها اتحاد الدولة إلى جانب تعزيز الانفتاح الحضاري وترسيخ مفهوم التعايش السلمي مع مختلف الجنسيات والأعراق.

وفيما يخص حملة حماة العلم فإن المؤسسة بدأت العمل الميداني والاستعداد للاحتفاء بيوم العلم منذ بداية أكتوبر الجاري ،حيث تم توزيع الاعلام الجديدة على المؤسسات والمدارس ، وتهدف الحملة إلى رفع علم الإمارات على كل المباني في الإمارات السبع وعلى بيوت الأهالي لإيصال رسالة تلاحم الشعب الإماراتي.

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