معهد الشارقة للسياقة يعلن عن تدريب وإصدار شهادة قيادة صحراوية للأفراد

أعلن معهد الشارقة للسياقة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة عن تدريب وإصدار شهادة قيادة مركبة بالمناطق الصحراوية للأفراد ، بالتعاون مع هيئة الإنماء السياحي والتجاري بالشارقة، بدءاً من الأربعاء الموافق 24/ 10/ 2018 ، بهدف تعزيز الأمن والسلامة والحفاظ على أرواح الأسر والعائلات ممن يرتادون البر .

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تطوير مستوى الخدمات المقدمة إلى الجمهور وإسعاد المتعاملين وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة .

حيث يشتمل برنامج القيادة الصحراوية على منهاجاً خاصاً للتدريب على فنون القيادة فيها ، ويشمل التدريب بشقيه النظري والعملي في معهد الشارقة للسياقة في مثل تلك المناطق وبين الكثبان الرملية، وكيفية التعامل مع المركبة في حال علقت في الرمال، بطرق فنية وعلمية بحتة ليكون في مأمن أثناء رحلته البرية .

يذكر أن المعهد أعلن مسبقاً عن إصدار تصريح قيادة صحراوية «سفاري»، لشركات السياحة التي تعمل على تنظيم تلك الرحلات على شكل أفواج في مركبات عدة، تأخذ الزوار في رحلة قيادة مختلفة عبر الكثبان الرملية صعوداً وهبوطاً، ما يتطلب مهارة وحرفية عاليتين.

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