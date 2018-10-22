“طرق دبي” تدشن مركبة الشحن الكهربائية المتنقلة

دشن سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مركبة الشحن الكهربائية المتنقلة، لدعم استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء كمبادرة وطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في الدولة تحت شعار “اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة”، وتشجيع السكان على اقتناء المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة.

وسيتم عرض المركبة في جناح هيئة الطرق والمواصلات في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2018)، الذي تنطلق فعالياته غدا الثلاثاء ويستمر حتى يوم الخميس.

واستمع سعادة مطر الطاير إلى شرح من السيد ناصر بو شهاب المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية عن مبادرة مركبة الشحن الكهربائية المتنقلة، التي تهدف إلى دعم جهود الهيئة في خفض مستوى الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع النقل، ودعم الاستجابة للحالات الطارئة، حيث تنتقل المركبة إلى موقع العميل لتزويد مركبته بالطاقة اللازمة لتمكّنه من الوصول إلى وجهته أو أقرب محطة شحن كهربائية، كما تسهم المبادرة في تعزيز ثقة الجمهور باستخدام المركبات الكهربائية كخيار يمكن الاعتماد عليه، وبديل للمركبات العاملة بالوقود.

وأعرب سعادة مطر الطاير عن سروره بتدشين مركبة الشحن الكهربائية المتنقلة، التي تعد إحدى مبادرات الهيئة لدعم وتحفيز استخدام المركبات الصديقة للبيئة ووسائل النقل المستدام، بالتوافق مع استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 وخطة دبي 2021 وانسجاماً مع رؤية الإمارات 2021، مشيراً إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، رفدت أسطول مركبات الأجرة في دبي بـ 200 مركبة “تسلا” الكهربائية المزودة بأجزاء عديدة من تقنيات القيادة الذاتية، لتعمل ضمن أسطول مركبات الليموزين لمؤسسة تاكسي دبي، حيث بدأت المؤسسة بتشغيل 50 مركبة كهربائية، وستضاف لها 75 مركبة أخرى قبل نهاية العام الجاري، وسيتم توريد 75 مركبة في عام 2019، وقامت مؤسسة تاكسي دبي بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير البنية التحية لضمان تشغيل المركبات عبر توفير 13 محطة شحن كهربائية.

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