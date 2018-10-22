“صحة دبي” تطلق مبادرة “طوي زايد” لحفر 100 بئر خلال العام الجاري

أطلقت هيئة الصحة بدبي، اليوم، بالتعاون مع دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري، وجمعية دار البر بدبي مبادرة: ” طوي زايد” الهادفة الى حفر (100) بئر خارج الدولة قبل نهاية العام الجاري ضمن مبادرات وبرامج الهيئة المتعددة للاحتفال بعام زايد.

وأوضح سالم محمد بن لاحج مسؤول المساعدات بهيئة الصحة بدبي ان المبادرة التي ستعتمد في تمويلها على تبرعات موظفي هيئة الصحة بدبي وأفراد المجتمع المحلي بشكل عام، تأتي ضمن الجهود الانسانية التي تقوم بها الهيئة لتوفير مياه الشرب النظيفة لمحتاجيها في بعض المناطق النائية بجمهورية سيرلانكا الديموقراطية

وقال ابن لاحج ان سيرلانكا ستكون المحطة الأولى لهذه المبادرة التي ستتوسع في العديد من دول ومناطق العالم بناء على حجم التبرعات التي ستتلقاها خلال الفترة المقبلة، مشيراً الى ان تكلفة البئر الواحد تصل الى حوالي (1000) درهم في بعض الدول مثل سيرلانكا.

ودعا سالم بن لاحج كافة موظفي الهيئة وأفراد المجتمع المحلي الى دعم هذه المبادرة من خلال التبرع في الصناديق الخاصة بها والتي سيتم توزيعها في مختلف المباني والمنشآت التابعة للهيئة.

وأشار الى الجهود التي تقوم بها هيئة الصحة وحرصها المستمر على تبني المبادرات والبرامج الإنسانية المستمدة من فكر المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومنها الإيثار والعطاء والبذل والتعاون والتلاحم والترابط بين الأسر والمجتمعات، حيث نفذت الهيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات الداعمة، حزمة من المبادرات الخيرية خلال العام الجاري.

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