هيئة أبوظبي للإسكان توفر خيارات ذكية وإلكترونية متعددة للمواطنين

تشهد الخدمات الذكية، وقنوات الاتصال الإلكترونية، التي توفرها هيئة أبوظبي للإسكان اقبالاً متزايداً من المواطنين المتعاملين مع الهيئة، إذ بلغ عدد الطلبات المقدمة عبر مختلف الوسائل الذكية والإلكترونية للهيئة نحو 8330 طلباً للحصول على خدمات إسكانية مختلفة خلال العام الجاري.

وقال السيد يونس خوري مدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة أبوظبي للإسكان ، إن عدد الطلبات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وصل إلى 1641 طلباً، وعبر المجيب الآلي (IVR) وصل إلى 5156 ، و 1533 طلبا عبر تطبيق الهاتف الذكي خلال العام الجاري.

وأضاف أن الهيئة وفرت خيارات متعددة للمواطنين للتواصل معها وتقديم طلباتهم، ومتابعة الطلبات الاسكانية المقدمة، إذ يوفر مركز الاتصال في الهيئة منصة إلكترونية متكاملة وحديثة لإدارة علاقات المتعاملين، وهو مزود بتقنيات فائقة التطور وتطبيقات حديثة وفقاً لأفضل التقنيات المستخدمة في مراكز الاتصال ، هذا إلى جانب التواصل من خلال حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، وانستجرام ويوتيوب، والتي تعد قناة فعالة للتواصل مع الجمهور،.

وأوضح أن الهيئة تحرص على تسهيل رحلة المتعامل، وتبسيط الإجراءات والتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات الإسكانية، بما يحقق مستوى أعلى من الرضا بين المتعاملين وتقليص مدة الانتظار وتسهيل عملية التقديم، إذ بإمكان المتعاملين الإستعلام عن حالة طلباتهم من خلال التطبيق الذكي للهيئة، أو البريد الإلكتروني، أوالموقع الإلكتروني، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء التابع للهيئة، والتعرف على مراحل حالة طلب المتعامل، بمجرد ادخال رقم الطلب، ومتابعته بخطوات بسيطة تبدأ بتسجيل الطلب والتأكد من اكتماله، ومن ثم المراجعة الفنية، والتي تشمل البحث الاجتماعي، والبحث الهندسي، ، ومن ثم المراجعة المبدئية للطلب، فالمراجعة النهائية، وتتم جميع هذه الخطوات إلكترونياً دون الحاجة لتواجد المتعامل في مراكز خدمة العملاء للاستعلام عن حالة الطلب.

وأطلقت هيئة أبوظبي للاسكان مؤخراً النسخة المحدثة من تطبيق الهاتف الذكي الخاص بها، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين من خلال توظيف أفضل التقنيات المبتكرة التي تتسم بالكفاءة والسرعة والاستباقية، ويتيح التطبيق لمواطني إمارة أبوظبي، تقديم طلباتهم للخدمات الاسكانية رقمياً عبر الهواتف والألواح الذكية، وكذلك توفير معلومات مفصلة عن خدماتها، ومن أبرز الخدمات والخصائص التي تتيحها النسخة المحدثة للتطبيق: الاستعلام عن حالة القرض، وحاسبة القروض، وخدمة مستشارك، وخاصية قسيمتي، كما تم تحديث خاصية الاستعلام عن حالة الطلب.

الجدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني لهيئة أبوظبي للإسكان: www.adha.ae يقدم لزواره خدمات متميزة ومعلومات مهمة حول الإسكان في أبوظبي، إذ يتصف الموقع بسهولة التصفح، وسرعة الوصول إلى المعلومة المطلوبة بخطوات سلسة، وبما يلبي تطلعات المتعاملين، والتعرف على خدمات الهيئة: ومن أبرزها القروض والمنح الإسكانية، معرض صور لمشاريع الإسكان، تاريخ الإسكان في الإمارة، وآخر الأخبار والفاعليات الخاصة بالهيئة.

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