ميسي يبدأ خطته العلاجية للتعافي

بدأ الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، اليوم الاثنين خطته العلاجية للتعافي من الكسر في كوعه الأيمن الذي تعرض به في مباراة الفريق يوم السبت الماضي أمام إشبيلية، والذي سيغيب على إثره ثلاثة أسابيع عن الملاعب.

وفي الوقت الذي بدأ فيه الفريق تدريباته اليوم على الملعب بحصة استشفائية للاعبين الذين شاركوا منذ البداية أمام إشبيلية وفي وجود بعض اللاعبين الناشئين أمثال تشومي وميراندا ومونتشو وريكي بويج وبايو وأبيل رويز، بدأ ميسي خطته العلاجية في المركز الطبي.

وبعد استبعاد التدخل الجراحي، رأى الجهاز الطبي المسؤول عن تعافي النجم الأرجنتيني أن وضع جبيرة لمنع حركة المنطقة المتضررة هو الحل الأنسب.

وسيغيب ميسي أولا عن مواجهة إنتر ميلان يوم الأربعاء المقبل في دوري الأبطال، ثم عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأحد القادم.

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