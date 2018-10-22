Xiaomi تطرح قريبا هاتف مخصص للإلعاب

تكشف Xiaomi عن إصداراها الجديد من الهواتف المخصصة للألعاب قريباً، وفي أحدث التسريبات التي نشرت اليوم أشير إلى أن الإصدار القادم ينطلق إلى الأسواق بعنوان Black Shark Helo.

التسريبات لم تأتي على سبب إختيار Xiaomi لهذا الإسم لإصدارها القادم من الهواتف المخصصة للألعاب، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذا الإصدار لا يأتي بالكثير من التغييرات عن الإصدار الأول، وهو السبب لإختيار Helo للهاتف، كما تشير بعض التوقعات إلى أن عدم إطلاق الإصدار الأول إلى الأسواق العالمية هو السبب لتغيير الاسم.

هاتف Black Shark Helo يضم رقاقة معالج Snapdragon 845 مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما يأتي الهاتف بسعة تخزينية 128 جيجا بايت.

أيضاً يضم الهاتف شاشة بحجم 6 إنش مع أبعاد 18:9 للشاشة، وبطارية بقدرة 4000 mAh، كما يعمل بنظام تشغيل Android 8.1 Oreo.

وعلى غرار هاتف Razer Phone الأخير يأتي هاتف Black Shark Helo بتصميم يضم شعار مضيء في الجهة الخلفية للهاتف، مع شرائط مضيئة أيضاً عند تلقي الإشعارات.

من المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن هاتف Black Shark Helo غداً 23 من أكتوبر، لذا نترقب مؤتمر Xiaomi لنتعرف بشكل أوضح على الإصدار الجديد من الهواتف المخصصة للألعاب.

اقرأ ايضا

التعليقات