يستعد الملعبان الرئيسيان ستاد مدينة زايد الرياضية وستاد هزاع بن زايد لاستقبال نخبة الاندية العالمية لكرة القدم مع تبقي 50 يوماً على انطلاقة كأس العالم للأندية الإمارات 2018، والتي تقام منافستها خلال الفترة 12-22 ديسمبر 2018.

واكدت ملاعب الامارات من جديد جدارتها وتفوقها في ظل الاشادات الدولية بالمنشات الرياضية التي تتميز بها الدولة ، لاسيما بعد الجولات التفقدية لوفد الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا” التي قام بها مؤخرا لملعبي مدينة زايد الرياضية في أبوظبي وهزاع بن زايد في العين، اللذان سيستضيفان 8 مباريات، بمشاركة 7 اندية يمثلون ابطال قارات العالم، بما يؤكد على المكانة الرياضية المميزة التي تمتع بها الإمارات وشراكتها الوثيقة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، الذي اطمأن وفده على كافة التحضيرات التي تقوم بها اللجنة المحلية العليا المنظمة للبطولة ودورها في اتمام كافة متطلبات النجاح والتميز بجميع الخدمات وعلى كافة المستويات، بما تشمل السلامة، والأمن، والمعايير التقنية، وضبط الدخول، والتغطية التلفزيونية والإعلامية، والتسويق، وكافة الجوانب التنظيمية.

وتمثل الاشادة الدولية بالملعبين بداية العد التنازلي لانطلاق البطولة بعد 50 يوماً، والتي يعود إليها حامل اللقب ريال مدريد (بطل دوري أبطال أوروبا)، إلى جانب الأندية الستة التي تحمل ألقاب البطولات الكروية القارية في أمريكا الشمالية والوسطى (بطل دوري أبطال الكونكاكاف)، وأفريقيا (بطل دوري أبطال أفريقيا)، وآسيا (بطل دوري أبطال آسيا)، وأوقيانوسيا (بطل دوري أبطال أوقيانوسيا)، وأمريكا الجنوبية (بطل كأس كونميبول ليبرتادوريس).

ويمثل ملعب مدينة زايد الرياضية، صرحا رياضيا شامخا يحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو الملعب الذي كان شاهداً دوماً خلال مسيرته التاريخية، منذ تدشينه في عام 1980 على منافسات أبرز البطولات والمنتخبات الوطنية والأندية وكبار النجوم حول العالم، إلى جانب احتضانه لعدد من أكبر الفعاليات الترفيهية والفنية والاحتفالات الوطنية على مستوى الدولة.

وأقيمت على أرضية هذا الملعب الذي يشكل جزءاً من مدينة رياضية متكاملة تمتد على مساحة 109 هكتارا، نهائيات بطولة آسيا لكرة القدم 1985، وبطولة آسيا للشباب 1986، وكأس الخليج العربي لعامي 1982، و1994، 2007 وكأس آسيا 1996، وبطولة كأس العالم للشباب في عام 2003. كما لعبت على أرضه عدة أندية عالمية أمثال يوفنتوس الايطالي ، ريال مدريد وبرشلونة الاسبانيين ، مانشستر يونايتد ونوريتش سيتي الانجليزيين، وأندية سبارتاك موسكو، وآنجي ماخاشكالا، وكراسنودار الروسية، وجيونبوك كوريا الكوري الجنوبي، وكوبنهاجن الدنماركي، وهامبورغ الألماني وغيرها من الفرق العالمية، كما استضاف مباريات عدة منتخبات عالمية من أوروبا، وآسيا، وأفريقيا.

ويجسّد ملعب مدينة زايد الرياضية، بداية عصر النهضة الكروية في دولة الإمارات، حيث أصبح عند افتتاحه أحد أكبر ملاعب كرة القدم في المنطقة والملعب الأكبر على الإطلاق في دولة الإمارات بسعة 43 الف متفرج.

وسيستضيف استاد مدينة زايد الرياضية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018، بالإضافة إلى نصف النهائي الذي سيجمع بين ريال مدريد من جهة، والفائز من المباراة المقامة يوم 19 ديسمبر بين خوادالاخارا المكسيكي (بطل دوري أبطال الكونكاكاف)، والنادي الفائز بدوري أبطال آسيا، لتتبعها مباراة تحديد المركز الثالث، والمباراة النهائية بتاريخ 22 ديسمبر.

كما يمثل استاد هزاع بن زايد في مدينة العين مفخرة اماراتية واستطاع ان يفوز بلقب أفضل استاد كرة قدم لعام 2014 ، فهذا الصرح الرياضي الاجتماعي يعد تحفه معمارية وهندسية رائعة، ويتميز بأرقى وأحدث المواصفات التصميمية التي جعلته من أكثر الملاعب تطوراً وتجهيزاً في المنطقة والعالم، فقد تم افتتاحه رسمياً في مايو 2014 باستضافة مباراة احتفالية بين فريقي العين ومانشستر سيتي المتوج بلقب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد استكمال أعماله الانشائية في فترة قياسية لم تتجاوز 17 شهراً، وهو الملعب الرئيس للزعيم العيناوي فريق العين الأول لكرة القدم.

وتبلغ مساحة الاستاد 45 ألف متر مربع وبارتفاع يبلغ 50 متراً، ويتسع لـ 25 ألف مقعدا تتوزع بشكل مدروس لتوفير أفضل رؤية للجمهور على ثلاثة مستويات ، حيث تم تخصيص 3000 مقعدا منها للدرجة المميزة بالإضافة لمقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة.

واستضاف الاستاد خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الفعاليات المجتمعية والاحتفالات الوطنية وعدة فرق عالمية وعربية لكرة القدم أمثال مانشستر سيتي الانجليزي، وهامبورغ الألماني، وروما الايطالي، وانترلخت فرانكفورت الألماني، والأهلي والزمالك المصريين، والهلال والأهلي السعوديين. كما احتضنت أرضيته عدداً من المباريات الدولية ضمن تصفيات كأس آسيا وعددا من المباريات الودية لمنتخبات مثل اليابان، ودولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، كما احتضن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2017 .

وسيحتضن استاد هزاع بن زايد، المباراة الافتتاحية بين نادي العين الإماراتي ونادي ويلينجتون النيوزيلندي (بطل دوري أبطال أوقيانوسيا) بتاريخ 12 ديسمبر، كما سيستضيف المباراة بين نادي خوادالاخارا المكسيكي والفائز بلقب دوري ابطال آسيا، كما سيشهد الاستاد مباراة ربع النهائي التي تجمع النادي الفائز بلقب دور أبطال أفريقيا مع الفائز بالمباراة الافتتاحية.

وقال سعادة عارف حمد العواني مدير بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018: ” اللجنة المحلية العليا المنظمة للبطولة حريصة على تقديم كافة مقومات واسباب النجاح لاستضافة النسخة الرابعة والنسخة الثانية على التوالي من كأس العالم للاندية ” الامارات 2018 ” ، وتؤكد الزيارة الاخيرة لوفد الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا” وجولاتهم التفقدية على مكانة ملاعب الامارات على صعيد استضافة واحتضان اهم البطولات العالمية، وما تتمتع بها من معايير عالية المستوى وجودة مميزة بكافة مرافقها، بما يمكنها من الوقوف بمصاف الملاعب العالمية المتقدمة.

واضاف العواني :”إن الدعم السخي للقيادة الرشيدة لمسيرة تقدم القطاع الرياضي، قاد الإمارات لتكون الوجهة الرياضية للكثير من البطولات والفعاليات العالمية التي سجلت نجاحات كبيرة وغدت منصة وملتقى للمنتخبات والفرق الرياضية العالمية والنجوم وصناع القرار الرياضي، في ظل ما تملكه من امكانيات كبيرة وبنى تحتية متكاملة”، معربا عن فخره بالوصول لهذه المرحلة التي تؤكد جاهزية ملاعبنا لاحتضان اهم البطولات العالمية.

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