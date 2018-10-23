درويش الحداد.. 35 عاماً في جمع القطع التراثية

بدكانه البسيط في سوق نايف بدبي استطاع درويش يوسف الحداد «أبو سعيد» أن يجمع عشرات القطع الأثرية على مدار 35 عاما ما جعله يمتلك متحف خاص يثري الشغوفين باقتناء قطع تراثية تاريخية تكون بمثابة مرجع لهم وللأجيال القادمة.

وكان لنشأة أبو سعيد أثر ودور في تعلقه بالتراث والعمل به، فقد ولد وترعرع في خمسينيات القرن الماضي في ديرة بدبي، وتحديدا في ميدان عبدالناصر والتحق وقتها بمدرسة المعهد الديني، ثم عمل نحو عشرين عاما في صناعة الخناجر والسيوف، حيث تعلم الصنعة من والده حتى أتقنها وعمل فيها لفترة من الزمن، إلا أنه لظروف ما، ترك هذه الصنعة لكنه لا يزال يعيش تفاصيلها بدقة ويسترجع القطع التي صنعها من سيوف وخناجر، بأشكال وتصاميم جذابة زاهية.

ويقول الحداد إن بدايته في الإقبال على حفظ وجمع المقتنيات، جاءت من نمط حياة عاشه وعاصره ووجد نفسه يتعامل مع كل قطعة منها، في وقت كانت هذه الأدوات تلبي حاجة المجتمع قديماً وهي متواجدة في كل بيت بسيط، سواء كان مصنوعاً من العريش أو مشيد بالجص، فكانت هذه الأدوات تحاكي وتصور تفاصيل الحياة قديماً في كل بيت.

ويشير قائلًا: كون صناعة الخناجر والسيوف قد أخذت الكثير من شغفي، لذا استطعت أن أتقن صنعتها، فالمقتنيات كانت تزين كل محطة وزاوية من بيتي، حتى وجدت نفسي أجمع الكثير من القطع التي تعود لبيت العائلة قديماً، لأحتفظ بها وأخزنها في إحدى دور المنزل حيث حولتها إلى متحف خاص، يحمل في أركانه وزواياه الكثير من الأثاث القديم، والأدوات المعيشية للطبخ والتنظيف، وكذلك أجهزة الراديو والتلفزيون، وأجهزة الموسيقى «البشتختة»، وآلات التصوير، وماكينات الخياطة اليدوية القديمة، والتي يتجاوز صنعها مائة عام، ناهيك عن المصاحف القديمة التي خطت يدوياً بماء الذهب ويعود تاريخ طبعها إلى 964ه. وأيضا أسطوانات غنائية قديمة، وصور قديمة لساحة مبنى الجمارك «الفرضة» وخور دبي وساحل عمان تعود لعام 1944م. إضافة إلى العملات النقدية النادرة التي ما زال يعتز بها، كما أن هناك العديد من الأدوات والمعدات والقطع التي لا تقدر بثمن.

ويؤكد الحداد، أن تواجده في السوق الشعبي الجديد في نايف، هي بداية خروج مقتنياته من حيز منزله لتكون أمام مرأى الجمهور ومحبي المقتنيات والتراث من مرتادي السوق ومن السياح الذين يرغبون في التعرف إلى ماضي الأجداد، وطبيعة ما ضمته المنازل قديماً من موروثات، خاصة وأنه يؤمن بتبادل القطع بين الهواة والاحتفاظ بالنادرة منها، فكل هاو يرغب في أن يتميز عن غيره .

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