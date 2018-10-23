شاهد بالفيديو | شرطيان ينقذان رضيعة من موت محقق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو مخيفًا، يظهر لحظة إنقاذ طفلة رضيعة من الموت المحقق، بعدما توقفت فجأة عن التنفس تمامًا لمدى تجاوز 3 دقائق.

لاحظت الأم توقف طفلتها عن التنفس، وهرعت لتغيير وضعيتها وضربت على ظهرها من أجل إعادة التنفس من جديد، بينما كان يتواجد شرطيان أمريكيان بالقرب من الواقعة، وشرعا فى إنقاذ الطفلة بحسب تدريبهما على هذه المواقف الصعبة.

على مدار دقيقتين كان الضابط بحاول إعادة التنفس ولكن جون جدوب حتى بدأ لون جسد الطفلة يتحول إلى الأزرق، وبالفعل نجه الشرطي روبرت آليًا فى إنقاذ الرضيعة، وعندما شكرته الأم قال لها لقد كنت فى المكان والتوقيت المناسب ليس أكثر.

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