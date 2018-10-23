دبي | تركيب قرابة 600 ألف عداد ذكي للمياه في الإمارة

أعلن سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عنالانتهاء من تركيب 595,755 عداد مياه ذكي في دبي، بنسبة 80.6% من إجمالي عدادات المياه في الإمارة، على أن يتم الانتهاء من تحويل جميع عدادات المياه في الإمارة إلى عدادات ذكية بنهاية العام المقبل. جاء ذلك الإعلان خلال فعاليات الدورة العشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2018) الذي تنظمه الهيئة في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض من 23 -25 أكتوبر الجاري.

وقال سعادة الطاير: “نعمل في جميع مشروعاتنا ومبادراتنا في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة وإدارة جميع المرافق والخدمات في الإمارة عبر أنظمة ذكية ومترابطة، وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي مدينة ذكية ومتكاملة ومتصلة، حيث نعمل على تحويل الهيئة إلى أول مؤسسة خدماتية رقمية على مستوى العالم مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية. وتعد مبادرة “التطبيقات الذكية من خلال عدادات وشبكات ذكية” إحدى المبادرات التي أطلقتها الهيئة في إطار جهودها لتحقيق مبادرة “دبي الذكية” التي تهدف إلى تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم. وإضافة إلى دورها في التحول الذكي ورفع الكفاءة التشغيلية وتقليل نسبة الفاقد من المياه، توفر العدادات الذكية العديد من المزايا للمتعاملين وتساعدهم على مراقبة الاستهلاك بشكل دقيق ولحظي وفي أي وقت ومن أي مكان، بما يسهم في ترشيد الاستهلاك واستدامة الموارد”.

وأشار المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة لديها بنية تحتية متطورة لعدادات المياه الذكية نجحت في تحديد 20 ألف حالة تسرب للمياه، و4,700 خلل، و1,400 حالة زيادة أحمال، ما حقق وفورات إجمالية بلغت نحو 52.6 مليون درهم، منوهاً أن مبادرة “إشعار باستهلاك مرتفع للمياه” ضمن “دبي الخضراء” تساعد المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد، حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك، حتى يبادر بفحص التوصيلات الداخلية وإصلاح أية تسريبات في توصيلات المياه، بما يسهم في وقف الهدر وتقليل التكلفة على المتعاملين.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي فازت بجائزة “شركة المياه الذكية للعام 2018” ضمن فعاليات “القمة العالمية للمياه 2018″، التي عُقدت مؤخراً في العاصمة الفرنسية باريس، تقديراً لجهود الهيئة في تنفيذ أحد أكبر مشاريع البنية التحتية المتقدمة لعدادات المياه الذكية في العالم، ما مكّن الهيئة من تحسين توافر قراءة العدادات إلى نسبة 99.9٪.

وبمناسبة اليوم العالمي للطاقة 2018، أطلقت الهيئة برنامج “نهجي المستدام” الذي يُمّكن المتعاملين في القطاع السكني من مقارنة متوسط استهلاكهم الشهري للكهرباء والمياه مع متوسط استهلاك المنازل المماثلة بهدف تمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على بيانات ومعلومات محدثة تمكنهم من مقارنة استهلاكهم الشهري مع البيوت المماثلة التي تتميز بكفاءة الاستهلاك، وبالتالي تشجيع التنافس الإيجابي بين المتعاملين لترشيد الاستهلاك وتقليل البصمة الكربونية. وتم تسجيل 343 ألف متعامل في المرحلة الأولى من البرنامج وتسعى الهيئة لإدراج جميع المتعاملين في القطاع السكني بعد الانتهاء من تركيب العدادات الذكية التي توفر العديد من المزايا والتقنيات المتطورة. وتستعرض الهيئة خصائص ومميزات البرنامج من خلال “منصة الترشيد” في معرض (ويتيكس).

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