ترشيح مريم وعشبه للقائمة الدولية للحكام

رشح اتحاد الإمارات لكرة القدم الحكمتان المواطنتان مريم شاكر “ساحة” وعشبه المنصوري ” مساعد” لقائمة الحكام الدولية 2019 بعد نجاحهما في الاختبارات الفنية والبدنية والطبية التي عقدها اتحاد الكرة في شهر سبتمبر الماضي.

وأشار محمد هديب المدير الفني للحكمات أن الظهور الأول لمريم شاكر كحكم ساحة كان في عام 2011 بعد تفرغها من نشاط كرة القدم النسائية كونها كانت إحدى لاعبات منتخبنا الوطني الأول للسيدات، والاندماج في سلك التحكيم من خلال اكتسابها العديد من الخبرات خلال مشاركتها في الدورات التدريبية التي نظمتها لجنة كرة قدم السيدات .

وتابع هديب، على نفس الوتيرة سارت عشبة المنصوري لاعبة منتخبنا الوطني الأول السابقة، وقرارها ورغبتها في خوض مجال التحكيم، لتدخله بالفعل في عام 2016 كحكم مساعد في المراحل السنية وصولاً لدوري الدرجة الأولى للسيدات.

وأضاف المدير الفني للحكمات، من المنتظر اعتماد ضم الحكمتين المواطنتين في شهر يناير القادم، ومن ثم سيتبعه مشاركتهما في الدورة التدريبية لحكام النخبة الآسيوية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مقره بكوالالمبور في الشهر ذاته ، سيخضعان خلالها لتدريبات لياقة بدنية، واختبار في اللغة الإنجليزية.

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