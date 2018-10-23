سامسونج تعلن نظارة الواقع المختلط HMD Odyssey+

شفت شركة سامسونج النقاب عن نظارة الواقع المختلط الجديدة HMD Odyssey+ والتي تأتي بإضافات عديدة بالمقارنة مع الجيل السابق، كما تقدم تجربة للاستمتاع بتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز بشكل أفضل بحسب تعبير الشركة.

وتقدم النظارة الجديدة وضوح أعلى بالحديث عن الشاشة، كما تدعم منصة مايكروسوفت ويندوز للواقع Windows MR، وهو ما يعني أن تجربة الاستخدام ستكون أفضل عن الجيل السابق كون أجهزة الواقع تعتمد بشكل رئيسي على الشاشة والتقنية المستخدمة.

وتأتي النظارة مدعمة بتقنية Anti-SDE الجديدة والتي تقوم على إظهار الخطوط الصغيرة للإضاءة التي تفصل البكسلات عند استخدام بعض الشاشات مما يجعل الصورة أكثر وضوحًا، وتساعد في منع بعض حالات الدوخة والغثيان أثناء استخدامها والغوص في أعماق الواقع.

وتتمتع HMD Odyssey+ بشاشتين بقياس 3.5 من نوع AMOLED بوضوح 1,440×1,600 لكل عدسة – لكل عين، كما تقدم تجربة الرؤية بزاوية 110 درجات. كما تدعم نظام AKG الصوتي وسماعات الشركة. وتوفر سامسونج من خلال نظارتها إمكانية إلغاء نمط الواقع لرؤية المحيط الخارجي للمستخدم عبرها. .

وتدعم النظارة تقنية البلوتوث للمساعدة في الاتصال بشكل أسهل مع أجهزة الحاسوب للاستماع بالألعاب والتجارب الأخرى من الواقع الافتراضي والمعزز.

يُذكر أنها ستكون متاحة للشراء بشكل فوري على متجر مايكروسوفت أو موقع سامسونج في الولايات المتحدة في البداية، ثم سيتم إتاحتها في بلدان أخرى لاحقًا.

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