أبوظبي | قتل مديره بالساطور بسبب الراتب والكاميرات فضحته

في جريمة وصفتها النيابة العامة بـ«المنحطة» وطالبت فيها بالقصاص، اتُهم عامل من جنسية آسيوية باستدراج مديره إلى شارع عام في مدينة مصفح التابعة لإمارة أبوظبي والانقضاض عليه وتهشيم رأسه بساطور اشتراه سلفاً لتنفيذ جريمته بغرض السرقة.

وفي مرافعة استغرقت نحو 35 دقيقة، سردت النيابة العامة تفاصيل القضية بأن متهم من جنسية آسيوية بيّت النية لقتل مديره في العمل، حيث كشفت كاميرات مراقبة أحد المحال التجارية، شراء المتهم ساطوراً نحو الساعة الثامنة مساء ليتصل فوراً بعد ذلك بمديره الذي جاء إليه بأحد السيارات الخاصة .

وبعد أن لبى المدير طلب المتهم بالركوب في المقعد الخلفي، فاجه المتهم حين كان الشارع ليس به مارة ، بالانقضاض عليه ضرباً بالساطور وسرق المتهم هاتفين محمولين من القتيل إضافة إلى جهاز كمبيوتر ومفتاح المحل الذي يعمل فيه، وأخفى بعدها المسروقات لدى متهم ثان في القضية، ومارس عمله الاعتيادي بكل هدوء وسكينة.

وأفادت النيابة العامة بأن المكالمات الصادرة والواردة أكدت اتصال المتهم بالمجني عليه قبل تنفيذ الجريمة، دافعة بتوافر القصد الجنائي وتوافر الركن المادي في الجريمة إضافة إلى وجود علاقة السببية وعليه طالبت بتوقيع أقصى العقوبة في القانون الاتحادي وهي القصاص ليكون عبرة لغيره.

من ناحيته، طالب دفاع المتهم أمام محكمة جنايات أبوظبي أجلاً للمرافعة في ضوء ما جاء من مرافعة للنيابة العامة وهو ما سمح به القاضي وأجّل القضية إلى 31 أكتوبر الجاري

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