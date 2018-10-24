رأس الخيمة | تحقيق أمنية طفل في الحصول على حديقة ألعاب منزلية

تمكّنت مؤسسة «تحقيق أمنية»، بالتعاون مع مجموعة من الشباب والشابات المتطوّعين معها في رأس الخيمة، من تحقيق حلم الطفل (راشد – سبع سنوات)، في الحصول على ألعاب داخل حديقة منزل عائلته في رأس الخيمة.

وعمّت مشاعر السعادة والفرح الشديد وجه (راشد) لدى عودته إلى المنزل ورؤيته مُزيّناً بالبالونات الملوّنة، وحديقة المنزل تحتضن الألعاب التي كان يتمنى اقتناءها واحتفلت العائلة مع فريق المؤسسة والمتطوّعين بتناول كيكة أعدت لهذه المناسبة.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، هاني الزبيدي: «إن مشاهدة مشاعر الفرح والسرور وهي تعلو وجه طفل لدى تحقيق أمنيته، تعدّ إنجازاً عظيماً بالنسبة لنا وافتخر هنا بالدور الريادي للمؤسسة في هذا الجانب الإنساني المهم، الذي يلامس مشاعر الأطفال الصغار، ويدخل البهجة والسرور على نفوسهم ونفوس أسرهم والمحيطين بهم. نحن سعداء بتمكننا من تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة إلى جميع الأطفال المرضى، وذلك بفضل الجهود الكبيرة المبذولة من قبل المتطوّعين، جنباً إلى جنب مع الأيادي البيضاء من محبّي الخير بالدولة».

من جانبه، شكر والد (راشد) مؤسسة «تحقيق أمنية» على جهودها المميزة في إسعاد طفله بشكل خاص، وإدخال الفرحة على قلوب الأطفال من ذوي الأمراض المستعصية بشكل عام، ومواكبتها برامج «عام الخير»، الذي وجه به صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مع حرصها الكبير على تحقيق الأمنيات الخاصة بالأطفال مباشرة، وفقاً لمنظور عالمي مميز

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